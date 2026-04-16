‘Más policías en la calle, menos policías estacionados en la playa’, el proyecto de ley rechazado que limitaba la escolta presidencial

Este miércoles 15 de abril, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional archivó un proyecto que limitaba el servicio de escoltas a expresidentes de la República a un máximo de 10 años, en lugar de ser vitalicio.

¿Cuánto paga actualmente el Estado panameño por este servicio a los expresidentes?

“Cada escolta cuesta un aproximado aumento de 48 mil dólares anuales. Por ejemplo, si 6 expresidentes tienen 12 escoltas, cada uno tiene 72 funcionarios. Esto por 48 mil nos da un gasto de 3.4 millones de dólares anuales en servicio de escolta”, estimó Jhonathan Vega, el diputado proponente del proyecto de ley que finalmente fue rechazado. “Estos recursos pudiesen financiar un sinnúmero de cosas, como ejemplo, 10 becas, en este caso universitarias completas, o equipamiento para 5 centros de salud. El servicio de escolta, más allá de quitarle un privilegio a un expresidente, lo que busca es redirigir esos recursos y financiar a personas que realmente lo necesiten, que es la población panameña o aquellos turistas que nos visitan. Más policía en las calles versus menos policía estacionados en las residencias de playa, en las residencias de mar y demás”, concluyó.

La legislación panameña establece escoltas vitalicias a los expresidentes de la República. Sin embargo, existen precedentes en país como México, Estados Unidos y Sri Lanka en el que se ha reducido o limitado la seguridad de los expresidentes.

La votación en la Comisión de Gobierno terminó con 4 votos a favor y 5 en contra.

Votaron a favor los diputados Herminia Thompson, suplente de Roberto Zúñiga (Vamos), Janine Prado (Vamos), Luis Duke (Vamos) y José Pérez Barboni (MOCA). Votaron en contra Luis Eduardo Camacho (RM), Shirley Castañeda (RM), Didiano Pinilla (CD), Raphael Buchanan (PRD) y Sara Magallón, suplente de Jairo Salazar (PRD).