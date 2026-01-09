Proponen limitar a 10 años la escolta de expresidentes

Un anteproyecto de ley presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional busca regular y limitar el servicio de escolta y seguridad personal que reciben los expresidentes de la República, estableciendo un plazo máximo de 10 años contados a partir del cese de sus funciones.La iniciativa, identificada como el anteproyecto de ley 295, fue presentada por el diputado Jhonathan Vega, del circuito 4-5, y remitida a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para su análisis.La Comisión está dirigida por el diputado Luis Eduardo Camacho, y para el pasado miércoles estaba en agenda para su prohimiento o no, pero al final se suspendió la sesión.