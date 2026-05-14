Xi Jinping advierte a Trump que Taiwán puede llevar a China y Estados Unidos a un conflicto

La esperada reunión entre <b>Xi Jinping</b> y <b>Donald Trump</b> dejó claro que el futuro de las relaciones entre las dos mayores potencias del mundo depende, en gran medida, <b>de un tema explosivo: Taiwán</b>.Durante el primer encuentro oficial celebrado este jueves en el <b>Gran Salón del Pueblo de Pekín</b>, el mandatario chino lanzó una advertencia directa a <b>Trump </b>al asegurar que <b>la situación de la isla autónoma representa 'el tema más importante' entre ambos países </b>y que un manejo inadecuado <b>podría incluso conducir al 'conflicto'</b>.La declaración de <b>Xi </b>confirma que <b>Taiwán continúa siendo la principal línea roja para Pekín</b> en medio de una relación bilateral marcada por disputas comerciales, competencia tecnológica y crecientes tensiones militares en <b>Asia</b>.