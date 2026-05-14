Xi Jinping advierte a Trump que Taiwán puede llevar a China y Estados Unidos a un conflicto

La esperada reunión entre Xi Jinping y Donald Trump dejó claro que el futuro de las relaciones entre las dos mayores potencias del mundo depende, en gran medida, de un tema explosivo: Taiwán. Durante el primer encuentro oficial celebrado este jueves en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, el mandatario chino lanzó una advertencia directa a Trump al asegurar que la situación de la isla autónoma representa “el tema más importante” entre ambos países y que un manejo inadecuado podría incluso conducir al “conflicto”. La declaración de Xi confirma que Taiwán continúa siendo la principal línea roja para Pekín en medio de una relación bilateral marcada por disputas comerciales, competencia tecnológica y crecientes tensiones militares en Asia.

Taiwán vuelve al centro de la tensión global

China considera a Taiwán una parte irrenunciable de su territorio y rechaza el respaldo político y militar que Estados Unidos mantiene con la isla desde hace décadas. Washington, por su parte, sostiene una política de apoyo defensivo a Taipéi mediante venta de armas y cooperación estratégica, situación que irrita constantemente al gobierno chino. Xi Jinping dejó claro ante Trump que la estabilidad de la relación bilateral dependerá de cómo Washington maneje ese asunto. “Si se maneja adecuadamente, las relaciones podrán mantener estabilidad. Si se maneja mal, ambos países podrían entrar en fricción e incluso conflicto”, afirmó el líder chino, según medios oficiales de Pekín. Las declaraciones elevan nuevamente la preocupación internacional sobre Taiwán, considerada uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta y potencial detonante de una crisis entre potencias nucleares.

Trump apuesta por un tono conciliador

A pesar de la firme advertencia china, Trump optó por un discurso conciliador durante el inicio de la cumbre. El mandatario republicano aseguró que la relación con Xi “será mejor que nunca” y destacó la cercanía personal que ambos han mantenido en los últimos años. “Hemos tenido una relación fantástica. Cuando surgían problemas, los resolvíamos rápidamente”, declaró Trump frente a la prensa. El presidente estadounidense también elogió el liderazgo de Xi y aseguró sentir “gran respeto” por China, en un intento por reducir tensiones en medio de negociaciones estratégicas que abarcan comercio, energía, inteligencia artificial y seguridad internacional.

Comercio, tecnología e inteligencia artificial

Más allá de Taiwán, la reunión también busca estabilizar la compleja relación económica entre Washington y Pekín tras meses de disputas arancelarias y restricciones tecnológicas. Trump llegó acompañado por altos ejecutivos de gigantes empresariales estadounidenses como Tesla, Apple, Nvidia y Boeing. Uno de los temas más sensibles es precisamente la batalla por el dominio de la inteligencia artificial y el acceso a chips avanzados, un mercado donde China y Estados Unidos libran una competencia cada vez más agresiva. Pekín considera las restricciones estadounidenses como un intento de frenar su desarrollo tecnológico, mientras Washington busca limitar el avance chino en sectores estratégicos.

Irán y el estrecho de Ormuz

La guerra en Irán también ocupó parte importante de las conversaciones. Según la Casa Blanca, ambos líderes coincidieron en mantener abierto el estrecho de Ormuz para garantizar el flujo energético global y evitar nuevas crisis en el mercado petrolero internacional. Trump esperaba además que China utilizara su influencia sobre Teherán para facilitar negociaciones, aunque la versión oficial china evitó profundizar públicamente sobre ese punto.

Una relación marcada por la desconfianza