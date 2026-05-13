Trump inicia visita en China: lo que se sabe de su reunión clave con Xi Jinping

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ya se encuentra en China para inciar una visita de Estado de tres días en Beijing, marcada por las tensiones geopolíticas con Irán y la intención de alcanzar acuerdos económicos que le permitan mostrar resultados ante la opinión pública estadounidense.

De acuerdo con CNN, uno de los principales objetivos de Trump será pedirle al presidente chino, Xi Jinping, que abra más el mercado chino a las empresas estadounidenses, especialmente a las grandes compañías tecnológicas y manufactureras que integran la delegación oficial.

La delegación estadounidense está integrada por importantes empresarios y ejecutivos de grandes compañías, entre ellos Elon Musk, el CEO de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; y Kelly Ortberg, principal ejecutivo de Boeing.

Uno de los puntos más sensibles será precisamente el acceso al mercado chino y las restricciones tecnológicas. China busca que Estados Unidos flexibilice las limitaciones impuestas a la exportación de semiconductores y equipos avanzados para inteligencia artificial.

Además del comercio, el conflicto con Irán dominará parte importante de la agenda. Washington mantiene medidas de presión sobre el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el suministro mundial de petróleo y especialmente importante para China, principal comprador de crudo iraní.

La visita representa el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017, aunque ambas partes esperan anunciar acuerdos de cooperación económica y nuevos mecanismos para fortalecer el comercio y la inversión.