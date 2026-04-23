Agroferias IMA este viernes 24 de abril: conoce los puntos de venta

En la provincia de Chiriquí, la feria se instalará en la cancha comunal de Juay, en el distrito de San Félix, mientras que en Coclé se llevará a cabo en la Casa Local de Villa del Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 de la mañana en varias provincias, como parte de las estrategias del Gobierno Nacional para aliviar el costo de los alimentos y facilitar el acceso a productos frescos directamente del productor.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este viernes 24 de abril, una oportunidad para que miles de panameños accedan a productos de la canasta básica a precios más económicos en distintos puntos del país.

Por su parte, en Panamá Oeste, los residentes podrán acudir a la Casa Local La Honda, en el distrito de Capira.

La distribución también alcanza otras regiones del país. En Veraguas, el punto habilitado será en el lateral de la escuela Los Panameños, en el corregimiento de Aromoillo, distrito de Cañazas.

En Herrera, la feria se ubicará en terrenos frente a la iglesia de La Honda, en el corregimiento de La Pitaloza de Los Pozos.

Mientras que en Panamá Este, la jornada se desarrollará en la comunidad La 8 y Emberá Ipetí, en el distrito de Chepo.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para facilitar las compras y agilizar el proceso dentro de las ferias.

Estas Agroferias se han convertido en una de las iniciativas más esperadas por la población, ya que permiten adquirir alimentos esenciales a precios accesibles, especialmente en medio del aumento del costo de la vida.