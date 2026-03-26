Juez rechaza desestimar el caso contra Maduro y mantiene proceso por narcotráfico

Maduro enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas de guerra, y uno adicional por posesión de armamento, incluidos artefactos destructivos.Por su parte, Cilia Flores está acusada de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armamento.Las autoridades estadounidenses sostienen que ambos formaban parte de una estructura vinculada al tráfico internacional de drogas, acusación que la defensa ha rechazado de forma reiterada.