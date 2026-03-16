Producto Interno Bruto de Panamá creció 4.4% en 2025

La economía panameña registró un crecimiento de 4.4% en 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El Producto Interno Bruto (PIB), a precios constantes de 2018, alcanzó $84,752.9 millones, lo que representó un incremento de $3,533.3 millones en comparación con el año anterior.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector transporte, que registró un crecimiento de 14.5%, destacándose el desempeño del Canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes aumentaron 22.0%.

A este dinamismo se sumó el crecimiento del movimiento portuario, así como el aumento en el transporte aéreo y terrestre de pasajeros.

También contribuyeron positivamente al desempeño de la economía el sector comercio, que creció 3.6%; la construcción, con 2.7%; y la intermediación financiera, que registró un incremento de 5.2%, reflejando la fortaleza del sector servicios en el país.

Si bien algunos sectores enfrentaron desafíos como la disminución de 1.7% en las actividades agropecuarias y pesqueras, así como la caída de 10.4% en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón el balance general muestra una economía que mantuvo su dinamismo, apoyada en áreas estratégicas como la logística, el comercio y los servicios.

En términos nominales, el PIB se ubicó en $90,462.6 millones, equivalente a un crecimiento de 4.6% con respecto al año anterior.