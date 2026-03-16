Municipio de Panamá exonera de tributos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal

El Consejo Municipal de Panamá aprobó el Acuerdo N°65, mediante el cual se concede la exoneración del pago de tributos municipales al Proyecto de Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.

La decisión, respaldada por la Comisión de Hacienda Municipal y formalizada el 3 de marzo de 2026, reconoce la importancia estratégica de esta obra de infraestructura pública para el desarrollo económico y social del país.

La exoneración incluye tasas, derechos, contribuciones y cargos aplicables en el Distrito de Panamá, exclusivamente para actividades directamente vinculadas a la ejecución del proyecto.