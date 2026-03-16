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Economía

Municipio de Panamá exonera de tributos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal

Trabajos sobre el Cuarto Puente sobre el Canal.
Trabajos sobre el Cuarto Puente sobre el Canal. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/03/2026 16:21
La exoneración incluye tasas, derechos, contribuciones y cargos aplicables en el Distrito de Panamá

El Consejo Municipal de Panamá aprobó el Acuerdo N°65, mediante el cual se concede la exoneración del pago de tributos municipales al Proyecto de Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.

La decisión, respaldada por la Comisión de Hacienda Municipal y formalizada el 3 de marzo de 2026, reconoce la importancia estratégica de esta obra de infraestructura pública para el desarrollo económico y social del país.

La exoneración incluye tasas, derechos, contribuciones y cargos aplicables en el Distrito de Panamá, exclusivamente para actividades directamente vinculadas a la ejecución del proyecto.

Según lo establecido, el beneficio fiscal se extenderá durante todas las etapas del proyecto: diseño, construcción, operación y mantenimiento.

El acuerdo se fundamenta en la autonomía fiscal de los municipios, consagrada en la Constitución Política de Panamá, y en el marco legal del régimen municipal vigente.

La medida busca facilitar el avance de una obra clave para mejorar la conectividad y movilidad en la ciudad capital y sus áreas circundantes.

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