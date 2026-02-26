Proyecto de ley No. 374: las claves de la reforma que abría la puerta a revisar sentencias firmes en Panamá

El proyecto de ley No. 374, presentado por el diputado Jamis Acosta Guerra, propone modificar el Código Judicial y el Código Procesal Penal para permitir que sentencias condenatorias puedan ser revisadas cuando se aleguen violaciones a derechos fundamentales y al debido proceso.

La norma fue discutida este miércoles 25 de febrero en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, no obstante luego de una acalorada discusión el proyecto no paso el primer debate.

Esta iniciativa del oficialista partido Realizando Metas (RM) buscaba igualar el derecho a la revisión de condenas para procesos bajo el sistema inquisitivo.

Estas son las claves del proyecto:

1. ¿Qué modifica exactamente?

La propuesta reformaría dos normas centrales del sistema penal panameño:

- Artículo No. 2030 (2430 en el texto del proyecto) del Libro III del Código Judicial

- Artículo 191 del Código Procesal Penal

El objetivo era incluir como causal expresa la posibilidad de impugnar sentencias cuando se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales o el debido proceso.

2. La nueva causal de Casación

El proyecto añadía un numeral que permitiría interponer Recurso de Casación cuando:

“Se hubieran infringido intereses, derechos o garantías previstos en la Constitución Política o en tratados internacionales ratificados por Panamá; asimismo, cuando se hubieran infringido las garantías del debido proceso.”

Esto ampliaría las causales para revisar sentencias dictadas por Tribunales Superiores de Distrito Judicial en delitos con penas superiores a dos años.

3. La revisión de sentencias firmes

El cambio más sensible estaba en el artículo No. 191 del Código Procesal Penal.

Se incorporaría una nueva causal que permitiría revisar sentencias firmes “en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado” cuando se hayan infringido derechos y garantías penales o procesales penales reconocidos en la Constitución, tratados internacionales o la ley.

Esto significa que incluso condenas ya ejecutoriadas podrían ser reexaminadas si se demuestra que hubo una violación sustancial de derechos fundamentales.

4. El argumento central: “igualdad ante la ley”

La exposición de motivos sostiene que existe una desigualdad procesal entre quienes fueron juzgados bajo el antiguo sistema inquisitivo (Libro III del Código Judicial) y quienes fueron procesados bajo el sistema penal acusatorio.

Según el documento, el proyecto busca “crear igualdad de tratamiento ante la ley” y garantizar una “Tutela Judicial Efectiva”.

5. El punto que genera controversia

Aunque el texto habla de igualdad procesal y derechos fundamentales, la propuesta ha sido interpretada por sectores políticos como una iniciativa que podría abrir la puerta a revisar condenas de alto perfil dictadas bajo el sistema anterior.

El proyecto no ha sido aprobado ni convertido en ley. Actualmente figura como pendiente de primer debate, tras haber sido remitido por la Comisión de Gobierno.

¿Qué está en juego?

Si la iniciativa avanza, Panamá incorporaría una vía más amplia para revisar condenas cuando existan alegaciones de violaciones constitucionales o convencionales.

Si no prospera, continuará la diferencia procesal entre los sistemas judiciales que el propio proponente califica como una “asimetría estructural”.