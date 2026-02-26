‘Panamá es un país prioritario para España’, afirma el presidente del Senado, Pedro Rollán

El presidente del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda, visitó este jueves 26 de febrero la Asamblea Nacional de Panamá, donde destacó la importancia del Órgano Legislativo como “centro neurálgico del parlamentarismo panameño”, al residir en él el poder legislativo del país.

Durante su intervención, Rollán subrayó los lazos históricos que unen a Panamá y España por más de cinco siglos, recordando que fue en territorio panameño donde se fundó una de las primeras ciudades del continente americano. Desde entonces, afirmó, Panamá se ha consolidado como “puente del mundo y corazón del universo”, desempeñando un papel estratégico en la región.

El senador citó palabras de Felipe VI, quien en el marco del V Centenario de la fundación de Panamá señaló que el país ha sido “un vector de civilización y un eje estratégico de primera magnitud”. Añadió que Panamá ha proyectado una imagen de modernidad y creciente relevancia internacional en el continente.

“Panamá es hoy un país abierto al mundo, capaz de generar crecimiento”, expresó Rollán, al tiempo que manifestó que la nación istmeña es prioritaria para España. Indicó que ambos países comparten profundos lazos de amistad que se han fortalecido en los ámbitos político, económico, social, cultural y formativo.

El presidente del Senado reafirmó que España mantiene una relación preferente con Panamá basada en el respeto, la confianza y la voluntad de avanzar de manera conjunta, compartiendo una visión común sobre el presente y el futuro.