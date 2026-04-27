Cepanim: Lo que debes saber del pago anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas

El tema del Cepanim sigue generando alto interés entre los panameños, especialmente luego de que el ministro confirmara nuevos detalles sobre cómo se hará efectivo este beneficio económico que miles de ciudadanos están esperando.

Según explicó, el pago no se realizará en efectivo directo, sino a través de certificados negociables, un mecanismo que ha despertado dudas y preguntas entre los beneficiarios.

¿Qué significa esto en la práctica?

Estos certificados podrán ser utilizados como forma de pago en distintos comercios autorizados, lo que permitirá a los beneficiarios adquirir productos y servicios sin necesidad de manejar dinero en efectivo.

Además, se confirmó que también podrán ser cambiados en el Banco Nacional de Panamá, lo que abre la posibilidad de convertirlos en liquidez bajo ciertas condiciones.

Lo que NO se ha dicho claramente

Aunque muchas personas han asumido que se trata de un pago tradicional, lo cierto es que no se ha indicado que estos certificados funcionen como cheques en efectivo, ni que puedan cobrarse directamente como dinero inmediato sin procesos adicionales.

Esto ha generado confusión, especialmente entre quienes esperaban una transferencia directa o pago en efectivo.

Expectativa y dudas en aumento

La implementación de este sistema ha provocado reacciones mixtas. Por un lado, hay quienes valoran que finalmente se esté avanzando con el pago; por otro, crecen las interrogantes sobre:

Dónde exactamente podrán usarse los certificadosQué comercios los aceptaránSi habrá restricciones en su usoY cuánto tiempo tomará convertirlos en efectivoUn tema que sigue en desarrollo

Las autoridades aún no han detallado todos los aspectos operativos, por lo que se espera que en los próximos días se amplíe la información oficial para evitar malentendidos.

Mientras tanto, el Cepanim se mantiene como uno de los temas más comentados del país, con miles de personas pendientes de cada anuncio.