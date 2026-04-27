Atentado contra Trump: lo que escribió Cole Allen antes del ataque

A solo minutos de ejecutar el intento de atentado durante una cena en la que se encontraba <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, el principal sospechoso de 31 años dejó un manifiesto que hoy es clave para entender lo ocurrido.El documento, enviado a sus familiares poco antes del incidente, contiene frases directas, críticas al sistema de seguridad y una justificación explícita de sus acciones.<b>Frases que alertan a los investigadores</b>Entre las líneas más impactantes del texto, el autor deja clara su postura sin señales de arrepentimiento:<i><b>'No espero perdón'.</b></i>También describe el acto como algo que, según él, no debería repetirse, aunque reconoce el impacto emocional que le genera:<i><b>'No lo recomiendo para nada... es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré'.</b></i>Ataques directos y acusacionesEn el manifiesto, el sospechoso arremete con fuertes calificativos contra el expresidente:<i><b>'Ya no permitiré que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos'.</b></i>Esta declaración ha sido interpretada por las autoridades como una muestra clara del nivel de radicalización y hostilidad presente en su discurso.<b>Críticas al Servicio Secreto</b>El documento también incluye duras críticas al esquema de seguridad del evento, al que calificó como deficiente:<i><b>'¿Qué demonios está haciendo el Servicio Secreto?'.</b></i>Y agregó:<i><b>'Esperaba cámaras en cada esquina... agentes armados cada tres metros... detectores de metales por doquier'.</b></i>Sin embargo, aseguró que la realidad fue muy distinta:<i><b>'Lo que me encontré fue nada. Ni una pizca de seguridad'.</b></i><b>Una lógica que intenta justificar el ataque</b>El sospechoso también desarrolló una especie de argumento ideológico para respaldar su acción:<i><b>'Poner la otra mejilla cuando es otra persona la oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad con el opresor'.</b></i>Bajo esta visión, no solo justificaba el ataque, sino que extendía la responsabilidad a otras personas presentes en el evento.<b>Un manifiesto clave en la investigación</b>Las autoridades consideran este documento como una pieza fundamental para entender la motivación del ataque, que, según los primeros análisis, no habría sido improvisado.