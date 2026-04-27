Atentado contra Trump: lo que escribió Cole Allen antes del ataque

A solo minutos de ejecutar el intento de atentado durante una cena en la que se encontraba Donald Trump, el principal sospechoso de 31 años dejó un manifiesto que hoy es clave para entender lo ocurrido.

El documento, enviado a sus familiares poco antes del incidente, contiene frases directas, críticas al sistema de seguridad y una justificación explícita de sus acciones.

Frases que alertan a los investigadores

Entre las líneas más impactantes del texto, el autor deja clara su postura sin señales de arrepentimiento:

“No espero perdón”.

También describe el acto como algo que, según él, no debería repetirse, aunque reconoce el impacto emocional que le genera:

“No lo recomiendo para nada... es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré”.

Ataques directos y acusaciones

En el manifiesto, el sospechoso arremete con fuertes calificativos contra el expresidente:

“Ya no permitiré que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos”.

Esta declaración ha sido interpretada por las autoridades como una muestra clara del nivel de radicalización y hostilidad presente en su discurso.

Críticas al Servicio Secreto

El documento también incluye duras críticas al esquema de seguridad del evento, al que calificó como deficiente:

“¿Qué demonios está haciendo el Servicio Secreto?”.

Y agregó:

“Esperaba cámaras en cada esquina... agentes armados cada tres metros... detectores de metales por doquier”.

Sin embargo, aseguró que la realidad fue muy distinta:

“Lo que me encontré fue nada. Ni una pizca de seguridad”.

Una lógica que intenta justificar el ataque

El sospechoso también desarrolló una especie de argumento ideológico para respaldar su acción:

“Poner la otra mejilla cuando es otra persona la oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad con el opresor”.

Bajo esta visión, no solo justificaba el ataque, sino que extendía la responsabilidad a otras personas presentes en el evento.

Un manifiesto clave en la investigación

Las autoridades consideran este documento como una pieza fundamental para entender la motivación del ataque, que, según los primeros análisis, no habría sido improvisado.