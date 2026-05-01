Lluvias, tormentas y nubosidad marcarán el clima en Panamá este 1 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este 1 de mayo una jornada con condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, caracterizada por lluvias, tormentas eléctricas y abundante nubosidad.

El meteorólogo del Imhpa Emmanuel Velásquez explicó que sobre la región se mantiene una atmósfera cargada de humedad, influenciada por flujos de viento asociados a sistemas de baja presión y un eje de vaguada. Esta combinación ha favorecido la formación de amplias áreas nubosas y el desarrollo de tormentas en diversas zonas del país.

Durante la mañana, se prevé la persistencia de precipitaciones con descargas eléctricas, principalmente entre aisladas y dispersas, a lo largo del Caribe panameño.

En tanto, en el Pacífico se esperan tormentas más organizadas en el área marítima, las cuales podrían generar incursiones nubosas hacia sectores costeros de la provincia de Panamá y Darién, así como chubascos aislados en el sur de Veraguas.

Para la tarde, el pronóstico indica un incremento de la cobertura nubosa en todo el país, con lluvias de intensidad variable —de ligeras a fuertes— acompañadas de actividad eléctrica que podría ser frecuente en algunas regiones.

En horas de la noche, algunas tormentas persistirán en áreas como el sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí. Asimismo, se anticipan nuevos episodios de aguaceros con descargas eléctricas en zonas costeras de la provincia de Panamá y Panamá Este, mientras que en el Caribe panameño continuarán lluvias dispersas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas ligeramente más frescas, oscilando entre los 27 y 31 grados Celsius. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá entre niveles moderados y extremos.

Respecto a las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que serán favorables a regulares tanto en el Caribe como en el Pacífico, con oleaje que no superará los 1.5 metros de altura. No obstante, se recomienda precaución durante los periodos de tormentas.