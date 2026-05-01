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Error de seguridad habría permitido intento de ataque contra Trump en cena con periodistas

Fotografía cedida donde aparece Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fotografía cedida donde aparece Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Tribunal del Distrito de Columbia
Por
Adriana Berna
  • 01/05/2026 09:57
Nuevas imágenes muestran que un K9 detectó al sospechoso antes del ataque, mientras una investigación apunta a una falla de seguridad que permitió su ingreso al evento con el presidente.

La investigación sobre el intento de ataque durante la cena anual de la White House Correspondents’ Association (WHCA) apunta ahora a una conclusión alarmante: la entrada del sospechoso a la sala donde se encontraba el presidente Donald Trump habría sido producto de un error de seguridad, según reportó ABC News.

El señalamiento sitúa el foco del incidente en posibles fallas en los protocolos del United States Secret Service, encargados de proteger al mandatario durante uno de los eventos más vigilados del calendario político estadounidense.

A la revelación sobre la brecha de seguridad se suman imágenes de vigilancia recientemente divulgadas por la cadena Fox News. El material muestra que un perro K9 habría marcado como sospechoso a Cole Allen momentos antes del incidente. Sin embargo, el animal fue retirado por su guía y no se produjo una intervención inmediata.

Segundos después, Allen presuntamente irrumpió atravesando el perímetro con una escopeta en la mano, disparó contra un agente del Servicio Secreto y fue reducido antes de alcanzar al presidente.

Un evento con seguridad de máximo nivel
La cena anual de la WHCA reúne a periodistas, funcionarios y figuras públicas en Washington y, por la presencia del presidente, cuenta con múltiples capas de protección.

El Servicio Secreto mantiene abierta una investigación interna para determinar las motivaciones de Allen al intentar ingresar al recinto y amenazar con disparar al presidente Trump.

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