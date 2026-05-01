Error de seguridad habría permitido intento de ataque contra Trump en cena con periodistas

La investigación sobre el intento de ataque durante la cena anual de la White House Correspondents’ Association (WHCA) apunta ahora a una conclusión alarmante: la entrada del sospechoso a la sala donde se encontraba el presidente Donald Trump habría sido producto de un error de seguridad, según reportó ABC News.

El señalamiento sitúa el foco del incidente en posibles fallas en los protocolos del United States Secret Service, encargados de proteger al mandatario durante uno de los eventos más vigilados del calendario político estadounidense.

A la revelación sobre la brecha de seguridad se suman imágenes de vigilancia recientemente divulgadas por la cadena Fox News. El material muestra que un perro K9 habría marcado como sospechoso a Cole Allen momentos antes del incidente. Sin embargo, el animal fue retirado por su guía y no se produjo una intervención inmediata.