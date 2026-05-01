Error de seguridad habría permitido intento de ataque contra Trump en cena con periodistas

Segundos después, Allen presuntamente irrumpió atravesando el perímetro con una escopeta en la mano, disparó contra un agente del Servicio Secreto y fue reducido antes de alcanzar al presidente.<b>Un evento con seguridad de máximo nivel</b><br />La cena anual de la WHCA reúne a periodistas, funcionarios y figuras públicas en Washington y, por la presencia del presidente, cuenta con múltiples capas de protección. El Servicio Secreto mantiene abierta una investigación interna para determinar las motivaciones de Allen al intentar ingresar al recinto y amenazar con disparar al presidente Trump.