Cuando trabajar no alcanza: panameñas atrapadas en la informalidad y el desempleo

En las calles de la ciudad, bajo el sol inclemente o la lluvia repentina, Yuliana Prado se abre paso cada día con la esperanza de vender lo suficiente para llevar comida a su hogar. 'Hay veces que salgo desde las seis de la mañana y regreso con apenas $5', relata con voz firme, aunque cargada de cansancio. Madre y esposa, pero sobre todo trabajadora, su historia refleja la de miles de mujeres panameñas que sostienen a sus familias desde la informalidad, sin seguridad social, sin estabilidad y con un futuro incierto.La informalidad y el desempleo en Panamá tienen rostro de mujer. Según cifras oficiales, más de 341 mil mujeres dependen de trabajos informales, y cerca de 209 mil están desempleadas. Además, de que las mujeres representaron el 66.9%, con mayor peso en responsabilidades familiares. En total, casi una de cada dos mujeres ocupadas carece de protección legal o seguridad social. Este panorama, que se agudiza en sectores como el comercio minorista, el servicio doméstico y la buhonería, se convierte en una radiografía de precariedad que golpea con más fuerza a las madres solteras y a las jóvenes que buscan su primer empleo.