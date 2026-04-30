Ordenan prisión preventiva sin fianza a Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump

Una jueza del Distrito de Columbia ordenó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada el pasado sábado.

Allen compareció en una audiencia breve de unos 15 minutos, en la que aceptó la medida cautelar solicitada por la fiscalía, por lo que permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

La decisión representa un cambio respecto a la estrategia inicial de su defensa, que había impugnado la solicitud de prisión preventiva sin fianza presentada por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

El acusado enfrenta por ahora un cargo por intento de asesinato del presidente, delito que podría acarrearle cadena perpetua, además de otros dos cargos relacionados con el transporte y uso de armas de fuego.

Sin embargo, la fiscal Pirro adelantó que podrían sumarse más acusaciones una vez el caso sea evaluado por un gran jurado federal.

De acuerdo con la investigación, Allen habría intentado ingresar armado al salón del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, con la presencia del presidente Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y otras autoridades, además de unos 2,000 invitados.

La fiscalía señala que el acusado logró evadir controles de seguridad, se dirigió hacia el área principal del evento y efectuó un disparo con una escopeta, lo que provocó la rápida respuesta del Servicio Secreto, que neutralizó la amenaza sin que se registraran heridos.

El incidente generó momentos de pánico y obligó a evacuar a las autoridades presentes.

Las autoridades informaron además que Allen habría planificado el ataque durante varias semanas y viajó desde California hasta Washington con varias armas, entre ellas una escopeta, una pistola y armas blancas, además de haber reservado alojamiento en el mismo hotel para facilitar su acceso al evento.

El caso continúa bajo investigación mientras la fiscalía prepara la ampliación de cargos contra el acusado.