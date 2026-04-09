Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 9 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió su pronóstico del clima para este día, detallando condiciones variables en distintas regiones del país a lo largo de la jornada.

En la vertiente del Caribe, el flujo de viento procedente de esta zona mantendrá las incursiones nubosas hacia las provincias y comarcas, generando una cobertura que irá de parcialmente nublada a cielos cubiertos, acompañada de lluvias intermitentes y de variada intensidad.

Mientras tanto, en el Pacífico, durante la madrugada se prevén desarrollos nubosos sobre el golfo de Panamá, la provincia de Darién y la comarca Emberá, lo que dará lugar a episodios de lluvia con algunas tormentas eléctricas. También se esperan incursiones nubosas desde Colón hacia sectores de Panamá Oeste, las montañas de Coclé y Panamá Norte.

Para la mañana, persistirán los nublados con lluvias aisladas en Darién, la comarca Emberá y zonas montañosas de Coclé y Panamá Oeste, mientras que el resto del país mantendrá condiciones secas, cálidas y con poca nubosidad. En horas de la tarde, el incremento de la cobertura nubosa favorecerá aguaceros aislados en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí y el sur de Veraguas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23°C y 26°C en áreas bajas y costeras, y entre 15°C y 21°C en la Cordillera Central. En cuanto a las máximas, se estiman entre 26°C y 30°C en el Caribe y entre 31°C y 35°C en el Pacífico.

El IMHPA advierte sobre una alta sensación térmica en ambas vertientes del país, lo que podría provocar golpes de calor, por lo que recomienda tomar precauciones.

En cuanto al viento, se esperan condiciones moderadamente ventosas, con velocidades sostenidas entre 5 y 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 60 km/h, predominando direcciones del norte y noreste.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de alto a extremo, con valores entre 6 y 11, lo que implica riesgo de quemaduras en la piel en un periodo de entre 10 y 30 minutos de exposición solar.