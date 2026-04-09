Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 9 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> emitió su pronóstico del clima para este día, detallando condiciones variables en distintas regiones del país a lo largo de la jornada.En la vertiente del Caribe, el flujo de viento procedente de esta zona mantendrá las incursiones nubosas <b>hacia las provincias y comarcas,</b> generando una cobertura<b> que irá de parcialmente nublada a cielos cubiertos, acompañada de lluvias intermitentes</b> y de variada intensidad.Mientras tanto, en el Pacífico, durante la madrugada se prevén desarrollos nubosos sobre el golfo de Panamá, <b>la provincia de Darién y la comarca Emberá,</b> lo que dará lugar <b>a episodios de lluvia con algunas tormentas eléctricas. </b>También se esperan incursiones nubosas desde Colón hacia sectores de <b>Panamá Oeste, las montañas de Coclé y Panamá Norte.</b>Para la mañana, <b>persistirán los nublados con lluvias aisladas en Darién, la comarca Emberá</b> y zonas montañosas de <b>Coclé y Panamá Oeste</b>, mientras que el resto del país mantendrá condiciones secas, cálidas y con poca nubosidad. En horas de la tarde, el incremento de la cobertura nubosa favorecerá aguaceros aislados en <b>Darién,</b> <b>Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí y el sur de Veraguas.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>23°C y 26°C</b> en áreas bajas y costeras, y entre <b>15°C y 21°C</b> en la Cordillera Central. En cuanto a las máximas, se estiman entre <b>26°C y 30°C </b>en el Caribe y entre <b>31°C y 35°C</b> en el Pacífico.El IMHPA advierte sobre una alta sensación térmica en ambas vertientes del país, <b>lo que podría provocar golpes de calor, por lo que recomienda tomar precauciones.</b>En cuanto al viento, se esperan condiciones moderadamente ventosas, con velocidades sostenidas entre 5 y 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 60 km/h, predominando direcciones del norte y noreste.Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de alto a extremo, con valores entre 6 y 11, lo que implica riesgo de quemaduras en la piel en un periodo de entre <b>10 y 30 minutos de exposición solar.</b>