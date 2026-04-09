Mulino reconoce falta de transparencia y arremete contra Sabonge por atrasos del Cuarto Puente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aprovechó su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, la noche de este miércoles, para poner sobre la mesa diversas realidades políticas.

Entre ellas, reconoció que “es verdad” que el país necesita más transparencia.

No obstante, matizó que “la transparencia se hace o se proyecta; no se habla en función de mentiras”.

Las declaraciones de Mulino llegan en un contexto cuando La Estrella de Panamá publicó un reportaje esta semana revelando que el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo está desactualizado en un 80%.

Este Nodo tiene el objetivo de unificar en un solo lugar la información tipificada como pública en la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002, como la contratación y designación de funcionarios, la planilla y gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos.

Sobre la ética gubernamental, Mulino enfatizó que su gestión se caracteriza por la ausencia de “círculos cero” o ministros corruptos, advirtiendo que cualquier funcionario que se desvíe del camino será destituido de inmediato.

Aunque reconoció que el debate público suele ser “chabacano y ruin”, defendió su derecho a viajar para posicionar a Panamá en el mundo y solicitó al sistema de justicia una mayor efectividad, criticando la facilidad con la que miembros del crimen organizado reciben medidas cautelares tras ser capturados.