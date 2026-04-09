Mulino reconoce falta de transparencia y arremete contra Sabonge por atrasos del Cuarto Puente

<b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente de la República, José Raúl Mulino,</a></b> aprovechó su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b>, Aurelio Barría Pino, la noche de este miércoles, para poner sobre la mesa diversas realidades políticas.Entre ellas, reconoció que <b>'es verdad'</b> que el país necesita más transparencia.No obstante, matizó que <b>'la transparencia se hace o se proyecta; no se habla en función de mentiras'.</b>Las declaraciones de Mulino llegan en un contexto cuando <b>La Estrella de Panamá</b> publicó un reportaje esta semana revelando que el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo está desactualizado en un 80%.Este Nodo tiene el objetivo de unificar en un solo lugar la información tipificada como pública en la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002, como la contratación y designación de funcionarios, la planilla y gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos.Sobre la ética gubernamental, Mulino enfatizó que su gestión se caracteriza por la ausencia de 'círculos cero' o ministros corruptos, advirtiendo que cualquier funcionario que se desvíe del camino será destituido de inmediato. Aunque reconoció que el debate público suele ser 'chabacano y ruin', defendió su derecho a viajar para posicionar a Panamá en el mundo y solicitó al sistema de justicia una mayor efectividad, criticando la facilidad con la que miembros del crimen organizado reciben medidas cautelares tras ser capturados.