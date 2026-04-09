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Mulino reconoce falta de transparencia y arremete contra Sabonge por atrasos del Cuarto Puente

El presidente José Raúl Mulino.
El presidente José Raúl Mulino. Presidencia de la República
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/04/2026 05:44
El mandatario también enfatizó que su gestión se caracteriza por la ausencia de “círculos cero” o ministros corruptos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aprovechó su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, la noche de este miércoles, para poner sobre la mesa diversas realidades políticas.

Entre ellas, reconoció que “es verdad” que el país necesita más transparencia.

No obstante, matizó que “la transparencia se hace o se proyecta; no se habla en función de mentiras”.

Las declaraciones de Mulino llegan en un contexto cuando La Estrella de Panamá publicó un reportaje esta semana revelando que el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo está desactualizado en un 80%.

Este Nodo tiene el objetivo de unificar en un solo lugar la información tipificada como pública en la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002, como la contratación y designación de funcionarios, la planilla y gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos.

Sobre la ética gubernamental, Mulino enfatizó que su gestión se caracteriza por la ausencia de “círculos cero” o ministros corruptos, advirtiendo que cualquier funcionario que se desvíe del camino será destituido de inmediato.

Aunque reconoció que el debate público suele ser “chabacano y ruin”, defendió su derecho a viajar para posicionar a Panamá en el mundo y solicitó al sistema de justicia una mayor efectividad, criticando la facilidad con la que miembros del crimen organizado reciben medidas cautelares tras ser capturados.

Cuarto puente

El mandatario también se refirió a la obra del cuarto puente sobre el Canal que tiene un avance del 30%. Aseguró que su Gobierno realiza esfuerzos para mejorar la integración vial y, en ese contexto, calificó al exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, como “corrupto y tonto”, a quien responsabilizó por los retrasos en el proyecto.

Mulino admitió que, debido a estos retrasos heredados, es poco probable que el cuarto puente y la Línea 3 se terminen al mismo tiempo, indicando que el tren posiblemente llegue primero.

Subrayó que la inversión total que engloba el puente, el metro y el túnel asciende a una cifra cercana a los $5,000 millones, a la cual su gobierno está haciendo frente con rigor financiero.

Además, defendió la complejidad de la obra frente a críticas políticas, respondiendo con ironía a quienes exigen la entrega inmediata del puente como si se tratara de un juego de “Lego”, resaltando que estas estructuras requieren años de planificación y recursos.

El presidente sostuvo que la interconexión sobre el canal es una prioridad crítica para evitar el colapso de la movilidad de los residentes de Panamá Oeste

En el ámbito macroeconómico, Mulino subrayó con satisfacción la reducción del déficit fiscal del 7.5% al 3.6%, un esfuerzo que calificó como monumental y que ha sido bien recibido por observadores internacionales desapasionados.

Este saneamiento, dijo, se acompaña de un crecimiento económico del 4.4%, impulsado por un sector logístico en expansión y un turismo que crece al 9% anual, éxito que se busca potenciar con el lanzamiento de una nueva Marca País y misiones diplomáticas estratégicas.

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