Economía, turismo y educación: los ejes del discurso de Mulino ante la Cámara de Comercio

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó los avances económicos, turísticos y logísticos del país durante su intervención en la noche de ayer en el acto de toma de posesión de Aurelio Barría Pino como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá( CCIAP) para el periodo 2026-2027.

Durante su discurso, el mandatario subrayó que Panamá registra un crecimiento sostenido, con un aumento del 4,4% en la economía y un 9% anual en el turismo, cifras que atribuyó a una gestión enfocada en la transparencia, la inversión responsable y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Mulino aseguró que estos resultados son producto de “una administración sin corrupción”, que ha priorizado el uso eficiente de los recursos públicos y la reactivación de proyectos que permanecían paralizados. En ese sentido, enfatizó la necesidad de no repetir errores del pasado, como dejar obras inconclusas que afectan tanto a la economía como al bienestar de la población.

Asimismo se se refirió a los desafíos en infraestructura, reconociendo el aumento en los costos de proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal y otras obras de gran envergadura. “Hay que ser correctos, duele pagar más y ver cómo la obra del túnel y el puente se encarecieron”, expresó, al tiempo que defendió la continuidad de estos desarrollos como una respuesta necesaria ante los problemas de movilidad, especialmente en áreas como Panamá Oeste.

En materia logística, resaltó la importancia de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde dijo, se actuó con responsabilidad para proteger más de 7 mil empleos directos, garantizando la operación eficiente de estas terminales con estándares internacionales y mano de obra panameña.

Mulino también hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad, señalando que corresponde al Órgano Judicial hacer cumplir la ley, mientras el Ejecutivo debe concentrarse en impulsar el desarrollo del país. En ese contexto, abogó por una nación con mayor proyección internacional, mediante la realización de eventos y foros de alto nivel que posicionen a Panamá como un hub regional, como el foro CAF y Expocomer.

Finalmente, el mandatario puso énfasis en la educación como eje clave para reducir la desigualdad. “Tenemos que igualar hacia arriba”, expresó, al advertir sobre la brecha entre el sistema público y privado, y la urgencia de una nueva legislación educativa que responda a las necesidades actuales del país.

“El país crece con trabajo y con innovación, por eso es la necesidad de una nueva ley de educación para luchar contra la desigualdad que se profundiza si tenemos una educación pública obsoleta, y una privada moderna. Tenemos que igualar para arriba, ese es el desafío”, finalizó.

El acto protocolar incluyó la juramentación de Barría por parte del presidente saliente del gremio, Juan Arias, quien previamente ofreció un balance de su gestión al frente del organismo empresarial.