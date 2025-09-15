  1. Inicio
PANAMÁ

Avanza reparación de rotura en Miraflores, varios sectores de Panamá Oeste sin agua

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se mantiene trabajando para restablecer suministro proveniente de la planta de Miraflores.
Por
Kathyria Caicedo
  • 15/09/2025 08:39
La rotura mantiene afectado el suministro de agua en áreas como Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste.

El Canal de Panamá ha comunicado que los trabajos para reparar una rotura en la tubería de distribución, ubicada cerca de la planta potabilizadora de Miraflores, están progresando favorablemente. La avería, que ha afectado el suministro de agua potable, se espera que quede solucionada a primera hora de hoy, lunes.

Los equipos técnicos del Canal trabajaron se han matenido trabajando toda la noche para completar las obras lo antes posible, según indica el comunicado. La meta es que, una vez finalizados los trabajos, el servicio de agua se restablezca de manera gradual en los sectores de Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz, en la provincia de Panamá Oeste.

El Canal de Panamá ha agradecido la paciencia de los residentes afectados y ha reafirmado su compromiso de garantizar la continuidad y fiabilidad del servicio. Esta actualización llega como un alivio para las comunidades que han experimentado la interrupción del servicio de agua.

