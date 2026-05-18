Observatorio de Política Exterior Boliviana denuncia injerencia extranjera en la crisis política

El <b>Observatorio de Política Exterior Boliviana (OPEXBOL) </b>expresó su preocupación por la <i>'internacionalización'</i> de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, luego de los recientes pronunciamientos y gestiones diplomáticas impulsadas por el Gobierno boliviano y su Cancillería.A través de un comunicado difundido este 18 de mayo, el organismo advirtió que las acciones oficiales han trasladado el conflicto interno boliviano al plano regional e internacional, provocando reacciones de distintos gobiernos y actores extranjeros.<i>'</i><i><b>El comunicado difundido por la Cancillería boliviana, así como las posteriores gestiones diplomáticas realizadas en el ámbito regional e internacional, han tenido como efecto instalar el conflicto boliviano en la agenda internacional'</b></i><b>,</b> señaló OPEXBOL.<b>Críticas a la participación de gobiernos extranjeros</b>El observatorio indicó que países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador y Chile, además del Estado de Israel, emitieron recientemente pronunciamientos sobre la situación política boliviana.Según OPEXBOL, estos posicionamientos constituyen <i>'formas de injerencia política'</i> en asuntos internos de Bolivia.<i><b>'La participación activa de gobiernos extranjeros en una crisis doméstica contribuye a trasladar un conflicto interno al plano regional e internacional'</b></i><i>,</i> afirmó el organismo.El observatorio también cuestionó que las autoridades bolivianas hayan promovido una estrategia internacional basada en denuncias y búsqueda de respaldo político externo.<b>Piden priorizar diálogo y pacificación</b>En su pronunciamiento, OPEXBOL sostuvo que la prioridad del Estado boliviano debe centrarse en promover condiciones para el diálogo, la pacificación y la solución democrática del conflicto.Además, el organismo pidió solidaridad con las familias afectadas por los hechos de violencia registrados durante las protestas y expresó preocupación por declaraciones oficiales que vinculan a organizaciones sociales y actores movilizados con estructuras criminales.<i>'Preocupa que desde instancias oficiales se hayan realizado acusaciones sin la presentación de pruebas fehacientes'</i>, señaló el texto.El observatorio insistió en que la crisis solo podrá superarse mediante mecanismos de negociación política que eviten profundizar la confrontación y la polarización social.El pronunciamiento de OPEXBOL surge en medio de una creciente crisis política y social en Bolivia, marcada por protestas, tensiones institucionales y debates sobre el rumbo político del país.En los últimos días, diversos gobiernos latinoamericanos y actores internacionales han emitido declaraciones sobre la situación boliviana, mientras el gobierno del presidente Rodrigo Paz mantiene llamados al diálogo con distintos sectores sociales y políticos.