Observatorio de Política Exterior Boliviana denuncia injerencia extranjera en la crisis política

El Observatorio de Política Exterior Boliviana (OPEXBOL) expresó su preocupación por la “internacionalización” de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, luego de los recientes pronunciamientos y gestiones diplomáticas impulsadas por el Gobierno boliviano y su Cancillería.

A través de un comunicado difundido este 18 de mayo, el organismo advirtió que las acciones oficiales han trasladado el conflicto interno boliviano al plano regional e internacional, provocando reacciones de distintos gobiernos y actores extranjeros.

“El comunicado difundido por la Cancillería boliviana, así como las posteriores gestiones diplomáticas realizadas en el ámbito regional e internacional, han tenido como efecto instalar el conflicto boliviano en la agenda internacional”, señaló OPEXBOL.

Críticas a la participación de gobiernos extranjeros

El observatorio indicó que países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador y Chile, además del Estado de Israel, emitieron recientemente pronunciamientos sobre la situación política boliviana.

Según OPEXBOL, estos posicionamientos constituyen “formas de injerencia política” en asuntos internos de Bolivia.

“La participación activa de gobiernos extranjeros en una crisis doméstica contribuye a trasladar un conflicto interno al plano regional e internacional”, afirmó el organismo.

El observatorio también cuestionó que las autoridades bolivianas hayan promovido una estrategia internacional basada en denuncias y búsqueda de respaldo político externo.

Piden priorizar diálogo y pacificación

En su pronunciamiento, OPEXBOL sostuvo que la prioridad del Estado boliviano debe centrarse en promover condiciones para el diálogo, la pacificación y la solución democrática del conflicto.

Además, el organismo pidió solidaridad con las familias afectadas por los hechos de violencia registrados durante las protestas y expresó preocupación por declaraciones oficiales que vinculan a organizaciones sociales y actores movilizados con estructuras criminales.

“Preocupa que desde instancias oficiales se hayan realizado acusaciones sin la presentación de pruebas fehacientes”, señaló el texto.

El observatorio insistió en que la crisis solo podrá superarse mediante mecanismos de negociación política que eviten profundizar la confrontación y la polarización social.

El pronunciamiento de OPEXBOL surge en medio de una creciente crisis política y social en Bolivia, marcada por protestas, tensiones institucionales y debates sobre el rumbo político del país.

En los últimos días, diversos gobiernos latinoamericanos y actores internacionales han emitido declaraciones sobre la situación boliviana, mientras el gobierno del presidente Rodrigo Paz mantiene llamados al diálogo con distintos sectores sociales y políticos.