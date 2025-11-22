Disciplina, honor y abnegación: la trayectoria del Cuerpo de Bomberos de Panamá

Desde sus inicios, el Cuerpo de Bomberos se organizó con varias secciones: la Bomba Internacional y la China, una sección de mangueras, otra de rescatadores y una columna de hacheros. Se adquirieron en Londres dos bombas fabricadas por la casa Merryweather, bautizadas como 'Internacional Nº 1' y 'China Nº 2', que serían esenciales para las primeras operaciones. El uniforme inicial era distintivo: pantalón blanco, casaca roja (con el número correspondiente en el pecho) y casco blanco, siguiendo un estilo colonial francés. Este diseño no solo les daba una apariencia uniforme sino también un sentido de disciplina, identidad y visibilidad social.Al principio, la mayoría de los bomberos eran voluntarios, oriundos de diversas capas sociales, unidos por el deseo de servir. Su labor dependía más de la voluntad y el compromiso que de recursos técnicos avanzados, lo que demuestra el carácter comunitario y sacrificado con el que nació la institución.