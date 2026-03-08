El Béisbol Mayor escribe un nuevo capítulo en su 83° campeonato nacional

El béisbol llegó a Panamá a finales del siglo XIX, traído al istmo por los trabajadores del ferrocarril y luego con los militares estadounidenses. Sin embargo, no fue hasta 1944 cuando el sueño de un torneo nacional se hizo realidad.

El primer Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se celebró en el emblemático Estadio Olímpico (hoy Estadio Juan Demóstenes Arosemena), conocido como “El Coloso de Cabo Verde”. En esa edición inaugural, la provincia de Panamá se coronó como el primer campeón de la historia, sentando las bases de una rivalidad que pronto se extendería a todo el país.

A lo largo de estos más de ochenta años de historia, el torneo ha visto el surgimiento de dinastías que marcaron épocas. Durante las primeras décadas, Panamá (hoy Panamá Metro) fue la provincia más dominante, acumulando títulos que lo mantienen como el máximo ganador histórico con 26 coronas.

A partir de 1978, la provincia de Chiriquí despertó con con figuras legendarias como Virgilio Kaa, Oscar Osorio, Rodolfo “Candelilla” Aparicio, entre otros. Los chiricanos transformaron el béisbol en un fenómeno social, logrando hasta la fecha 17 títulos.

El famoso Clásico de Azuero entre Herrera y Los Santos, le dio vida a la pelota en la región de Azuero, elevaron la competitividad entre ambas provincias. Herrera, con sus 16 títulos, y Los Santos, con su mística en el Olmedo Solé, han protagonizado las batallas más intensas y feroces de la región central del país.

El béisbol mayor no se quedó estático y por eso en el año de 1975 se dio la división de la provincia de Panamá, dando vida a la provincia deportiva de Panamá Oeste. Pero no fue hasta 1997 cuando volvería haber una nueva expansión; naciendo la nueva provincia deportiva de Chiriquí Occidente y más recientemente en 2017, Panamá Este.

La infraestructura también ha dado un salto significativo. De los estadios de madera y gradas de cemento hemos pasado a joyas modernas como el nuevo Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, el Roberto “Flaco Bala” Hernández en Las Tablas, Kenny Serracín en David, Justino Salinas de La Chorrera, Remon Cantera de Aguadulce, Omar Torrijos en Santiago, el Glorias Deportivas Baruenses en Puerto Argüelles, Calvin Byron en Changuinola y el histórico Roberto Mariano Bula de Colón, que este año vuelve a ser protagonista al estrenarse.

El 83º Campeonato llega con una energía renovada y será dedicado a un lineup de estrellas. Este año serán homenajeados peloteros de la talla de Rodolfo Aparicio Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

El torneo inicia este 13 de marzo con el plato fuerte: Chiriquí enfrentado a Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Al final del camino, solo una provincia levantará el título, pero el campeonato dejará mucho más que un campeón. Dejará recuerdos, rivalidades renovadas y la confirmación de que el béisbol mayor sigue siendo una de las expresiones más auténticas de la cultura deportiva panameña.

El béisbol mayor en Panamá es una tradición que va de generación en generación y que cada verano vuelve a reunir a provincias enteras alrededor de un mismo sentimiento: el orgullo de defender los colores de su tierra. Cada juego se vive con intensidad; cada victoria se celebra a lo grande y cada derrota se sufre con el alma.