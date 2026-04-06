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Tekashi 6ix9ine cuenta su experiencia con Maduro tras las rejas

La sorprendente historia de Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro en prisión
La sorprendente historia de Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro en prisión Gemini
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/04/2026 12:05
Tekashi también confesó que, aunque no quería parecer un fanático, constantemente se ofrecía a ayudarlo diciéndole: “Oye, lo que necesites”

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez tras haber pasado tres meses recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde cumplió una condena por violar los términos de su libertad supervisada.

Durante su estancia en prisión, el artista aseguró haber coincidido con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, con quien compartió varias experiencias dentro del centro de detención.

En una entrevista, el ex de Yailin La Más Viral reveló que obtener una firma de Maduro le parecía algo “legendario”, y afirmó que finalmente lo consiguió. Además, contó que el exmandatario le relató cómo fue su arresto, una situación que el rapero describió como “una locura”.

Tekashi también confesó que, aunque no quería parecer un fanático, constantemente se ofrecía a ayudarlo diciéndole: “Oye, lo que necesites”.

Entre otras anécdotas, el artista relató detalles curiosos sobre su convivencia en prisión, asegurando que Maduro inicialmente tenía mal olor al salir de una unidad antiterrorista, pero que después de ducharse su condición mejoró.

Asimismo, mencionó que ambos ocuparon camas que anteriormente habían sido utilizadas por otras figuras conocidas dentro del centro penitenciario.

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