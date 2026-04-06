Tekashi 6ix9ine cuenta su experiencia con Maduro tras las rejas

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez tras haber pasado tres meses recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde cumplió una condena por violar los términos de su libertad supervisada.

Durante su estancia en prisión, el artista aseguró haber coincidido con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, con quien compartió varias experiencias dentro del centro de detención.

En una entrevista, el ex de Yailin La Más Viral reveló que obtener una firma de Maduro le parecía algo “legendario”, y afirmó que finalmente lo consiguió. Además, contó que el exmandatario le relató cómo fue su arresto, una situación que el rapero describió como “una locura”.