Misil Sejil: el proyectil iraní que debutó contra Israel y puede causar devastación masiva

Este misil puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilogramos de explosivos, una potencia suficiente para causar destrucción masiva en un radio de cientos de metros al impactar en zonas urbanas o instalaciones estratégicas.Expertos militares señalan que un proyectil con esta capacidad puede:- Destruir edificios e infraestructura crítica en el punto de impacto.- Generar una onda expansiva capaz de afectar varias cuadras a la redonda.- Provocar incendios y daños estructurales severos en áreas cercanas.Dependiendo del tipo de carga explosiva, el daño puede extenderse significativamente, especialmente si impacta en zonas densamente pobladas o instalaciones militares.<b>Un misil estratégico para ataques de largo alcance</b>El Sejil mide cerca de 18 a 20 metros de largo y puede viajar a velocidades supersónicas durante su trayectoria, lo que reduce el tiempo de respuesta de los sistemas de defensa antimisiles.Su alcance de más de 2.000 kilómetros lo convierte en un arma estratégica dentro del programa de misiles de Irán, ya que puede alcanzar múltiples objetivos en Medio Oriente sin necesidad de ser lanzado desde posiciones cercanas.Además, el uso de combustible sólido permite que el misil esté listo para dispararse con mayor rapidez en comparación con los misiles de combustible líquido.<b>Escalada del conflicto en Medio Oriente</b>El lanzamiento del Sejil se produjo en medio de una serie de ataques cruzados entre Irán y Israel, que han intensificado sus operaciones militares en la región.Mientras Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos israelíes, Israel ha respondido con bombardeos aéreos contra instalaciones estratégicas iraníes.