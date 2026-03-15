Misil Sejil: el proyectil iraní que debutó contra Israel y puede causar devastación masiva

La tensión en Medio Oriente escaló a un nuevo nivel luego de que Irán utilizara por primera vez su misil balístico Sejil en un ataque contra Israel, una de las armas más avanzadas y poderosas de su arsenal militar.

El lanzamiento fue confirmado por autoridades iraníes en medio de una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra territorio israelí, en un conflicto que ha ido aumentando de intensidad en las últimas semanas.

El misil, desarrollado por Irán, tiene capacidad de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros de distancia, lo que le permite impactar territorio israelí directamente desde suelo iraní.

El uso de este proyectil marca un punto crítico en la escalada militar en la región.

Qué es el misil Sejil y cuál es su capacidad destructiva

El Sejil missile es un misil balístico de combustible sólido considerado uno de los más sofisticados del arsenal iraní.

Su principal ventaja es que puede ser lanzado rápidamente desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección y neutralización.