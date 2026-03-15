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Misil Sejil: el proyectil iraní que debutó contra Israel y puede causar devastación masiva

El misil Sejil es una de las armas más poderosas de Irán y ya la acaba de utilizar para atacar a Israel.
El misil Sejil es una de las armas más poderosas de Irán y ya la acaba de utilizar para atacar a Israel. Tomada de Redes Sociales
Por
Laura Chang
  • 15/03/2026 11:58
El misil, desarrollado por Irán, tiene capacidad de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros de distancia

La tensión en Medio Oriente escaló a un nuevo nivel luego de que Irán utilizara por primera vez su misil balístico Sejil en un ataque contra Israel, una de las armas más avanzadas y poderosas de su arsenal militar.

El lanzamiento fue confirmado por autoridades iraníes en medio de una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra territorio israelí, en un conflicto que ha ido aumentando de intensidad en las últimas semanas.

El misil, desarrollado por Irán, tiene capacidad de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros de distancia, lo que le permite impactar territorio israelí directamente desde suelo iraní.

El uso de este proyectil marca un punto crítico en la escalada militar en la región.

Qué es el misil Sejil y cuál es su capacidad destructiva

El Sejil missile es un misil balístico de combustible sólido considerado uno de los más sofisticados del arsenal iraní.

Su principal ventaja es que puede ser lanzado rápidamente desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección y neutralización.

Este misil puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilogramos de explosivos, una potencia suficiente para causar destrucción masiva en un radio de cientos de metros al impactar en zonas urbanas o instalaciones estratégicas.

Expertos militares señalan que un proyectil con esta capacidad puede:

- Destruir edificios e infraestructura crítica en el punto de impacto.

- Generar una onda expansiva capaz de afectar varias cuadras a la redonda.

- Provocar incendios y daños estructurales severos en áreas cercanas.

Dependiendo del tipo de carga explosiva, el daño puede extenderse significativamente, especialmente si impacta en zonas densamente pobladas o instalaciones militares.

Un misil estratégico para ataques de largo alcance

El Sejil mide cerca de 18 a 20 metros de largo y puede viajar a velocidades supersónicas durante su trayectoria, lo que reduce el tiempo de respuesta de los sistemas de defensa antimisiles.

Su alcance de más de 2.000 kilómetros lo convierte en un arma estratégica dentro del programa de misiles de Irán, ya que puede alcanzar múltiples objetivos en Medio Oriente sin necesidad de ser lanzado desde posiciones cercanas.

Además, el uso de combustible sólido permite que el misil esté listo para dispararse con mayor rapidez en comparación con los misiles de combustible líquido.

Escalada del conflicto en Medio Oriente

El lanzamiento del Sejil se produjo en medio de una serie de ataques cruzados entre Irán y Israel, que han intensificado sus operaciones militares en la región.

Mientras Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos israelíes, Israel ha respondido con bombardeos aéreos contra instalaciones estratégicas iraníes.

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