Presos políticos en Rodeo I, cárcel de Venezuela, gritan auxilio y reportan heridos

La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju denunció públicamente presuntos abusos contra presos políticos recluidos en el centro penitenciario Rodeo I, en Venezuela, a través de un mensaje difundido en la red social X.

En su publicación, Suju aseguró que los detenidos “gritan pidiendo auxilio” y alertaron sobre la existencia de personas heridas dentro del recinto.

La denuncia está dirigida al jefe del servicio médico del penal, identificado como el coronel técnico Eleazar Barroso Amaya, a quien señala de tener conocimiento de la situación.

Según el mensaje, los reclusos estarían sometidos a condiciones extremas, incluyendo hambre, semillas y una alimentación deficiente en proteínas.

Además, el activista afirma que los internos serían golpeados cuando protestan y que algunos habrían sido sometidos a procedimientos médicos durante huelgas de hambre.

La defensora también advierte sobre la falta de atención médica oportuna para detenidos con enfermedades graves, lo que según indica podría derivar en consecuencias fatales.

Entre las condiciones denunciadas se mencionan fracturas, afecciones renales y enfermedades gastrointestinales presuntamente vinculadas a la mala alimentación.

Otro de los señalamientos incluye dos supuestos intentos de suicidio registrados recientemente dentro del penal, lo que habría llevado a restringir el uso de objetos personales como afeitadoras.

No obstante, Suju sostiene que posteriormente se permitió su uso antes de visitas familiares, presuntamente para ocultar el estado físico de los internos.

En su publicación, también cuestiona la situación del joven Víctor Quero Navas, sobre quien según indica no hay claridad, generando preocupación adicional sobre el estado de algunos detenidos.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido una respuesta oficial respecto a estas acusaciones.