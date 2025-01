Disputa entre Panamá y Costa Rica en la OMC afecta la reputación

Aunque en los últimos días, la diferencia comercial entre Panamá y Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) escaló a una apelación y se ha centrado en el bloqueo de los productos lácteos, cárnicos y otros, la interpretación de la revisión técnica de los requisitos fitosanitarios de plátano y banano en 2019 por Panamá podría ser el epicentro del problema e indignación de los vecinos.

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, viene aduciendo en conferencias y entrevistas de la semana en curso, que en la diferencia elevada ante la OMC por la barrera sanitaria impuesta por Panamá “se dijo que el banano costarricense tenía Fusarium Raza 4 Tropical, cuando no lo tiene”, un señalamiento que a juicio del alto funcionario les podría generar un “daño reputacional delicado” e importante, siendo Costa Rica uno de los principales exportadores del mundo con más de 120 millones de cajas, un equivalente a $100 millones por año.

De forma general, Tovar explicó que las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) son excepcionales, que cuando un país las adopta —como fue el caso de Panamá— “es para proteger la vida y la salud de su gente, la vida y la salud vegetal, cuando por ejemplo hay una plaga, una enfermedad en algún producto o animal y se tienen que restringir esas importaciones o cierra el mercado para que éste no entre a tal u otro mercado”.

“En el caso costarricense nosotros estábamos claros de que este no era el caso, porque nuestros productos son de calidad, se exportan a diferentes rincones del mundo”, afirmó Tovar en una entrevista radial el martes, 28 de enero. “Estábamos claros de que hubo presiones del sector productivo panameño para frenar la competencia, para frenar el libre mercado de los productos costarricenses y poder quizás incentivar su propia industria. Eso no se vale, eso no vale en el comercio internacional”, refutó.

“Las medidas sanitarias que siempre se han dado son excepcionales cuando hay riesgos de plagas o enfermedades y, en este caso, se ha puesto en cuestión [duda] la calidad de los productos costarricenses”, indicó el representante del Ejecutivo costarricense.

La postura de Tovar es apoyada por el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica, Óscar Arias Moreira, quien en la conferencia de prensa del lunes abordó el tema del banano y su calidad. “Costa Rica es libre de Fusarium Raza 4 Tropical, ya que exporta plántulas resistentes al hongo, así que es irrisible y poco serio los señalamientos de Panamá”.

Al empresario, además, le parece que Panamá se está limitando a acceder germoplasmas de banano resistentes al Foc R4T. Y, sin dar ejemplos ni nombres, Arias Moreira, acusó a Panamá al indicar que la acción de las medidas “limita la competencia extranjera y favorece el monopolio que generalmente encarece la alimentación y reduce las opciones a productos más económicos, y no incentiva el levantamiento de los estándares de calidad de los productos locales”.