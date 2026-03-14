Octava noche de protestas en Cuba: incendian objetos de sede del Partido Comunista en Morón

Una nueva jornada de protestas se registró en la isla de Cuba durante la madrugada de este sábado 14 de marzo cuando residentes del municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, salieron a las calles para manifestarse contra el gobierno en medio de prolongados apagones y la crisis que atraviesa la isla.

Así lo reportaron el diario El Mundo de España y la cadena Univisión de Estados Unidos, además diferentes ciudadanos publicaron en las redes sociales videos de las protestas en Morón.

De acuerdo con la prensa internacional, esta sería la octava noche de protesas de diferentes sectores de la sociedad cubana, debido a los constantes apagones y la escases de alimentos y medicinas.

Según reportes difundidos por el medio digital Cibercuba y videos compartidos en redes sociales, cientos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba, de donde sacaron muebles, documentos y retratos de autoridades para posteriormente quemarlos en una fogata en plena vía pública.

La protesta se produce un día después que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en una conferencia de prensa que mantienen conversaciones con autoridades estadounidenses.

La Estrella de Panamá ya había reportado que en esas conversaciones estaban encabezadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Raúl Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro.