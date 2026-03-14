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Octava noche de protestas en Cuba: incendian objetos de sede del Partido Comunista en Morón

De acuerdo con testimonios de residentes citados en redes sociales, el malestar se intensificó luego de que el municipio permaneciera más de 30 horas sin servicio de electricidad
De acuerdo con testimonios de residentes citados en redes sociales, el malestar se intensificó luego de que el municipio permaneciera más de 30 horas sin servicio de electricidad Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
  • 14/03/2026 07:40
Según reportes difundidos por el medio digital Cibercuba y videos compartidos en redes sociales, cientos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba.

Una nueva jornada de protestas se registró en la isla de Cuba durante la madrugada de este sábado 14 de marzo cuando residentes del municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, salieron a las calles para manifestarse contra el gobierno en medio de prolongados apagones y la crisis que atraviesa la isla.

Así lo reportaron el diario El Mundo de España y la cadena Univisión de Estados Unidos, además diferentes ciudadanos publicaron en las redes sociales videos de las protestas en Morón.

De acuerdo con la prensa internacional, esta sería la octava noche de protesas de diferentes sectores de la sociedad cubana, debido a los constantes apagones y la escases de alimentos y medicinas.

Según reportes difundidos por el medio digital Cibercuba y videos compartidos en redes sociales, cientos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba, de donde sacaron muebles, documentos y retratos de autoridades para posteriormente quemarlos en una fogata en plena vía pública.

La protesta se produce un día después que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en una conferencia de prensa que mantienen conversaciones con autoridades estadounidenses.

La Estrella de Panamá ya había reportado que en esas conversaciones estaban encabezadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Raúl Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro.

De acuerdo con testimonios de residentes citados en redes sociales, el malestar se intensificó luego de que el municipio permaneciera más de 30 horas sin servicio de electricidad, una situación que ha sido denunciada en varias localidades de la isla en los últimos días.

Medios internacionales también se hicieron eco de los hechos. Cadenas como Univision y el diario español El Mundo reportaron las protestas y la quema de objetos pertenecientes a la sede del partido gobernante, señalando que los disturbios forman parte de una creciente ola de descontento social vinculada a los apagones, la escasez de alimentos y la crisis económica.

Las manifestaciones no se limitaron a la localidad de Morón. Informes difundidos durante la noche del viernes 13 de marzo y la madrugada del sábado indican que también se registraron cacerolazos y protestas en sectores de La Habana.

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