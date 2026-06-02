Obreros y empresarios presentan plan para reactivar la construcción

La Submesa Técnica Legal de Políticas Públicas e Innovación para la Dinamización del Sector de la Construcción, respaldada por la Asamblea Nacional y presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, recibió las propuestas de grupos obreros y empresariales con miras a elaborar el documento final para reactivar la actividad.

El diputado Camacho explicó que esta primera reunión fue muy productiva, ya que se presentaron planteamientos que son una radiografía de las necesidades actuales del sector. “Lo más importante fue que aprobamos una metodología para ir en concreto y determinar qué cosas se pueden hacer lo más rápido posible, para dinamizar prontamente al sector de la construcción, que es uno de los principales generadores de empleo con buenos salarios”, sostuvo.

Las propuestas de los sectores

Los participantes plantearon modificaciones específicas para resolver la crisis actual:

Cámara Panameña de la Construcción (Capac): Julio Salcedo Guardia propuso cambios en la conformación de las comisiones evaluadoras de la Ley 22 de Contrataciones Públicas para evitar criterios subjetivos en las licitaciones. También recomendó unificar criterios para la inspección de obras, revisar la política de fianzas de contratos, liberar al contratista de costos innecesarios y adoptar medidas flexibles para evitar que los proyectos se paralicen por falta de partidas.

Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep): Ramón Muñoz, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí, propuso que los bancos estatales retomen el rol de atender en materia habitacional al sector trabajador de bajos recursos. Expresó que “con el bono solidario, que ya no existe y con el interés preferencial, muchos de estos panameños ya no pueden comprar su vivienda”. Muñoz también recomendó dar tratamiento prioritario a la aprobación de planos y permisos para iniciar las obras de forma expedita.

Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics): Abelardo Herrera propuso reformar y actualizar las normas de seguridad con estándares internacionales para los trabajadores de obras y megaobras. Sugirió implementar políticas públicas para el empleo digno y la estabilidad laboral, y establecer mecanismos de contratación pública que garanticen la contratación de empresas que cumplan las normas laborales.

Permisos y empleo

La urgencia de las medidas se fundamenta en los datos expuestos en la submesa técnica de economía e inversión, presidida por el diputado Manuel Cohen. En esa reunión, el diputado José Luis Varela detalló la realidad del sector: “Los permisos de construcción están 30% menos que el cuatrimestre del año pasado, se han perdido cerca de cien mil trabajos en los últimos 10 años por la baja en la construcción. La idea es oír todas las inquietudes que hay para ver cómo presentamos una propuesta que se convierta en un proyecto de ley”.

En esa misma línea, Diego Quijano, miembro del Conep, detalló que la inscripción de viviendas en el Registro Público sufrió una caída del 26% comparado con el 2025, una baja posterior a la vivida en el año 2024. “El acumulado es del 46%, una caída muy considerable que muestra la situación que estamos enfrentando y por qué es importante que se le dé prioridad a esta mesa”, concluyó.

Sin embargo, este diagnóstico contrasta con los últimos informes estadísticos oficiales. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) revelan que de enero a abril el valor de los permisos de construcción aumentó un 43.5%, alcanzando los $417.2 millones. De este total, $252.7 millones corresponden a permisos residenciales y $164.4 millones a proyectos no residenciales. Este repunte corta la tendencia a la baja de los periodos homólogos de 2024 y 2025, que registraron caídas de -21.4% ($330.7 millones) y -12.1% ($290.8 millones), respectivamente.

Los registros de la Capac también muestran este cambio de tendencia en la inversión privada. Según las estadísticas del gremio, entre enero y marzo de 2026, los permisos de construcción crecieron un 36.3% a nivel nacional, dejando atrás las variaciones negativas de -34.5% en 2024 y de -0.4% en 2025 registradas en el mismo periodo.

En lo que respecta al área de construcción en metros cuadrados (m2), el espacio planificado se incrementó un 31.7% globalmente (situándose los proyectos residenciales en 27.7% y los no residenciales en 39.0%), cifra superior a las contracciones de 2024 (-26.2%) y 2025 (-21.4%), de acuerdo con las estadísticas el INEC.

Próximas reuniones

Tras escuchar a las partes, el diputado Camacho recalcó que ahora se requieren propuestas específicas que se puedan acordar y ejecutar en el plazo más breve posible. Informó que la submesa legal se reunirá nuevamente el lunes 8 de junio por la tarde.

En una sesión del 28 de mayo, el diputado Manuel Cohen adelantó que en los próximos 10 o 15 días la submesa técnica de economía e inversión -que forma parte de la Mesa Tripartita para la Reactivación del Sector Construcción- citará a la Superintendencia de Bancos de Panamá, y a los gerentes del Banco Nacional de Panamá y de la Caja de Ahorros para concluir el informe que entregarán a la mesa principal. “Aquí lo que buscamos es reactivar la economía de Panamá”, subrayó Cohen.