Contraloría anuncia auditoría forense en la Unachi

La Contraloría General de la República de Panamá informó que iniciará una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), tras denuncias sobre descuentos aplicados a trabajadores universitarios que presuntamente no fueron transferidos oportunamente a las entidades correspondientes.

Según el comunicado oficial, esta situación habría afectado derechos fundamentales vinculados a la seguridad social y la estabilidad financiera de los colaboradores, lo que generó preocupación entre docentes, administrativos, estudiantes y la ciudadanía en general.

El proceso de auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, identificar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, en estricto apego al marco constitucional y legal.

La institución subrayó que respeta la autonomía universitaria, pero recalcó que “ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía”.

Con esta medida, la Contraloría busca garantizar que los recursos públicos sean administrados de manera transparente y que se salvaguarden los derechos de los colaboradores de la universidad.