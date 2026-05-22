IDAAN anuncia suspensión de agua en Juan Díaz: estas comunidades estarán afectadas este sábado

Los residentes de varios sectores de Juan Díaz deberán prepararse y almacenar agua. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este sábado 23 de mayo realizará trabajos de instalación y reemplazo de una válvula de 12 pulgadas, una intervención que provocará afectaciones temporales en el suministro de agua potable en distintas comunidades.

La entidad explicó que los trabajos forman parte de acciones para mejorar el sistema de distribución y se desarrollarán simultáneamente con el operativo “Panamá Sin Fugas”, programado para este fin de semana en el corregimiento de Juan Díaz.

¿A qué hora serán los trabajos?

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores se efectuarán entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. sobre la avenida José Agustín Arango, específicamente a la altura del Tabernáculo de la Fe, en dirección hacia el centro de la ciudad.

Debido a la magnitud de las labores, el IDAAN indicó que será necesario realizar el cierre temporal de la red de distribución de agua potable.

Sectores que tendrán afectaciones por falta de agua

Las áreas señaladas por el IDAAN son:

Villa Norma

El Sitio

San Cristóbal

San Fernando

Llano Bonito

Los Guayacanes

Villa Venus

Sectores aledaños

Las autoridades recomendaron a la población tomar medidas preventivas y almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas mientras se desarrollan los trabajos.

¿Por qué se realizarán estos trabajos?

Según la institución, la instalación de la nueva válvula busca fortalecer y optimizar el funcionamiento del acueducto en Juan Díaz, permitiendo mejorar el servicio y reducir posibles problemas futuros en la red de distribución.