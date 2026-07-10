Suiza encara el reto de Argentina sin la joya Manzambi ni ánimo de revancha

Tras una espera de 72 años, Suiza regresa a los cuartos de final del Mundial con la intención de dar el gran golpe frente a la Argentina de Lionel Messi, a pesar de que no contará con su figura en el torneo, el joven Johan Manzambi.

El mediocampista del Friburgo, codiciado por clubes como el Newcastle, se perderá por lesión el duelo frente a la campeona mundial del sábado en Kansas City, confirmó el seleccionador Murat Yakin.

“Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma pero por desgracia no va a poder jugar”, dijo Yakin este viernes en su conferencia de prensa previa en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Manzambi, autor de tres goles en el torneo, ya fue baja en la victoria en octavos de final ante Colombia por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento.

“Está con bastante dolor y es algo muy duro para nosotros”, lamentó Yakin. “Venía con muy buena inercia y cuando lo ves jugar te llena de felicidad. Estaba realmente bien pero mañana está descartado”.

El mediocampista, de 20 años, estaba siendo una de las revelaciones de un Mundial en el que arrancó desde el banco de suplentes.

Manzambi tomó la titularidad en el segundo juego de la fase de grupos y despuntó con un doblete en la paliza 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

La lesión previa al duelo contra Colombia frenó la progresión de un jugador por el que el Newcastle está dispuesto a pagar más de 60 millones de euros (68 millones de dólares).

‘Varias soluciones’ para Messi

Acompañando a Yakin en la conferencia, el capitán Granit Xhaka hizo un llamado a sus aficionados a que “sigan soñando” con su selección.

La escuadra helvética viene llamando a la puerta de los grandes torneos en la última década, con presencias en octavos de final de los tres anteriores Mundiales.

En la Eurocopa estuvo más cerca de dar la campanada al llegar hasta los cuartos de final en 2021 y 2024, claudicando en ambos casos en tandas de penales ante España e Inglaterra.

“Si queremos cumplir nuestros sueños, hay que trabajar, hay que sudar, hay que dar el cien por cien”, reclamó Xhaka. “Y a veces hay que hacer algo nuevo. De verdad tienes que llevar tus límites al máximo si quieres vencer a Argentina”.

El actual mediocampista del Sunderland, de 33 años, es uno de los tres únicos supervivientes del último precedente entre ambos equipos, junto a su compañero Ricardo Rodríguez y el propio Messi.

Ese choque ocurrió en los octavos del Mundial 2014, cuando Argentina sudó hasta la prórroga para superar a la escuadra europea por 1-0 con un gol de Ángel Di María.

“Nosotros no hablamos de venganza. Este va a ser un partido muy diferente al de 2014”, recalcó Xhaka. “Ahora mismo estamos en cuartos de final y queremos hacernos con la victoria. Ese es nuestro máximo objetivo de cara al partido de mañana”.

Para lograrlo, Yakin aseguró tener “varias soluciones” para frenar de una forma colectiva a Messi, máximo artillero del torneo junto a Kylian Mbappé con ocho goles.

“Mañana, en el campo, actuaremos como un bloque”, afirmó el timonel del equipo helvético desde 2021. “Intentaremos hacer circular el balón con pases, presionar arriba contra Argentina”.

“Obviamente podemos hablar mucho, pero al final eso tiene que traducirse de verdad en el campo. Y tenemos nuestras soluciones”, reafirmó.

“No sé si podemos detenerlo durante 90 minutos”, consideró Xhaka sobre Messi. “Va a ser difícil pero tenemos que ser muy inteligentes. Tendremos que estar compactos, cerrar los espacios, no darle demasiados espacios”.