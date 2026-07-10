Un sismo de magnitud 3.9 sacude Caracas y Miranda tras la ola de terremotos en Venezuela

Un sismo de magnitud 3.9 sacudió este viernes 10 de julio varias zonas de Caracas y del estado Miranda, en Venezuela. De acuerdo con los informes preliminares de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico se registró a las 10:53 a.m. (hora de Caracas).

Funvisis informó que el epicentro del sismo se localizó a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. El evento tuvo una profundidad de 9,9 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 10.705° N y 66.709° O.

Según medios locales, como los diarios El Nacional y 2001, varios edificios de Caracas y Miranda fueron evacuados de manera preventiva como medida de seguridad.