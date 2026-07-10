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Un sismo de magnitud 3.9 sacude Caracas y Miranda tras la ola de terremotos en Venezuela

El sismo se sintió en Caracas y Miranda a las 10:53 am (hora local).
El sismo se sintió en Caracas y Miranda a las 10:53 am (hora local). Depositphotos
Por
José Vilar
  • 10/07/2026 12:19
El movimiento ocurre mientras Venezuela continúa registrando réplicas tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio

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Un sismo de magnitud 3.9 sacudió este viernes 10 de julio varias zonas de Caracas y del estado Miranda, en Venezuela. De acuerdo con los informes preliminares de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico se registró a las 10:53 a.m. (hora de Caracas).

Funvisis informó que el epicentro del sismo se localizó a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. El evento tuvo una profundidad de 9,9 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 10.705° N y 66.709° O.

Según medios locales, como los diarios El Nacional y 2001, varios edificios de Caracas y Miranda fueron evacuados de manera preventiva como medida de seguridad.

Este nuevo movimiento sísmico se suma a la intensa actividad registrada en el país desde el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 devastaron varias regiones de Venezuela y dejaron 3.889 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo con el último balance oficial.

Las autoridades también informaron que, hasta el pasado jueves, se habían contabilizado 1.142 réplicas, por lo que los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de las zonas afectadas ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

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