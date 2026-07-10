Un sismo de magnitud 3.9 sacude Caracas y Miranda tras la ola de terremotos en Venezuela

Un <b>sismo de magnitud 3.9</b> sacudió este <b>viernes 10 de julio</b> varias zonas de <b>Caracas</b> y del estado <b>Miranda</b>, en <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>. De acuerdo con los informes preliminares de la <b>Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)</b>, el movimiento telúrico se registró a las <b>10:53 a.m.</b> (hora de Caracas).<b>Funvisis</b> informó que el epicentro del <b>sismo</b> se localizó a <b>10 kilómetros al noreste de Naiguatá</b>, en el estado <b>La Guaira</b>. El evento tuvo una profundidad de <b>9,9 kilómetros</b> y se ubicó en las coordenadas <b>10.705° N</b> y <b>66.709° O</b>.Según medios locales, como los diarios <b>El Nacional</b> y <b>2001</b>, varios edificios de <b>Caracas</b> y <b>Miranda</b> fueron evacuados de manera preventiva como medida de seguridad.