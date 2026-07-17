Las 5 noticias más importantes de este viernes 17 de julio en Panamá y el mundo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 17 de julio por acontecimientos judiciales, económicos, de seguridad y de alcance internacional.

Estos fueron algunos de los hechos que acapararon la atención durante la jornada.

José Miguel Jurado fue enviado a detención provisional por orden de la jueza de garantías Meylín Jaén, luego de ser imputado por su presunta vinculación con el denominado caso Pandora, investigación que adelanta el Ministerio Público por un supuesto esquema de corrupción y fraude relacionado con la Dirección General de Ingresos (DGI).

-El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que la compra de uniformes para la Fuerza Pública sufrió retrasos debido a impugnaciones y demandas entre empresas proveedoras, lo que ocasionó la pérdida de recursos asignados en dos ocasiones y afectó la entrega de los equipos durante este año.

-El Banco Nacional respondió a las críticas por los descuentos aplicados en la negociación de los Cepanim. El gerente ejecutivo de Riesgo, Alvin Ortega, aseguró que la entidad no obtiene ganancias con el proceso y explicó que las tasas de descuento dependen del costo de los fondos del banco y del tiempo restante para el vencimiento de cada certificado.

-El Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso para adquirir el 41 % de las acciones privadas de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP), con el propósito de que el Estado pase a controlar la totalidad de la empresa.

-Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el sur de México la mañana de este viernes, según reportes de las autoridades sísmicas. El movimiento telúrico generó atención en la región mientras las autoridades evaluaban sus posibles efectos.