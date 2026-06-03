Fuga en La Joyita: recapturan a 10 evadidos más y se eleva la cifra a 133

La Policía Nacional informó este miércoles 3 de junio que logró la recaptura de 10 privados de libertad más que se habían evadido del Centro Penitenciario La Joyita, lo que eleva a 133 la cifra total de reclusos recapturados tras la fuga masiva registrada recientemente en ese penal.

A través de un comunicado, la entidad detalló que las unidades policiales mantienen operativos permanentes para localizar al resto de los evadidos, mediante patrullajes reforzados, puntos de control y acciones de inteligencia desplegadas en distintos sectores del país.

La institución señaló que estos esfuerzos buscan garantizar la ubicación y recaptura de todos los privados de libertad que aún permanecen prófugos, luego de la evasión de 195 reclusos reportada en La Joyita.

De forma paralela, la Policía Nacional informó que continúa ejerciendo el control y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

Como parte de estas acciones, se desarrolla una requisa minuciosa en todos los pabellones del complejo penitenciario para detectar posibles irregularidades y reforzar las medidas de vigilancia.

Las autoridades también anunciaron la designación del comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria.

Entre sus responsabilidades estará supervisar las medidas de seguridad implementadas en los centros carcelarios y coordinar la investigación interna relacionada con la fuga.

La evasión masiva ocurrida en La Joyita ha generado una serie de operativos de búsqueda y recaptura por parte de los organismos de seguridad del Estado, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la salida de los privados de libertad.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activos todos los recursos operativos y de inteligencia para ubicar a los reclusos que aún no han sido localizados y reforzar la seguridad dentro del sistema penitenciario.