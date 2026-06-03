Fuga en La Joyita: 73 presos irán a juicio por evadirse del penal

La Procuraduría General de la Nación informó que solicitó una audiencia múltiple contra 73 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita y posteriormente fueron recapturados, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de evasión.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público, la audiencia se realizará a las 2:00 p.m. y corresponde a los primeros privados de libertad vinculados a la fuga masiva registrada recientemente en el centro penitenciario.

La entidad detalló que, además de este grupo de procesados, mantiene abiertas más de 15 investigaciones relacionadas con estos hechos, por lo que otras personas aprehendidas también serán presentadas progresivamente ante los tribunales de garantías del Órgano Judicial.

Según la Procuraduría, las investigaciones se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional, institución encargada de la captura de los evadidos.

Mientras que las Fiscalías Especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá adelantan los procesos judiciales correspondientes por los delitos presuntamente cometidos.

La fuga masiva ocurrida en La Joyita generó un amplio operativo de búsqueda por parte de los organismos de seguridad, que continúan con las labores para ubicar a 69 privados de libertad que permanecen prófugos.