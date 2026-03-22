Caso $LIBRA: Novelli y el uso de cuentas bancarias en Panamá

La pista de Panamá aparece como uno de los elementos más sugestivos en el entramado financiero de Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, según publicaciones del diario La Nación. En una notota titulada Caso $LIBRA: Novelli montó un entramado de sociedades offshore y cuentas bancarias en paraísos fiscales, publicada este domingo 22 de marzo, el medio explica que en agosto de 2024, el lobista le pidió a un abogado en Buenos Aires que le enviara información para completar un “modelo carta de referencia comercial”. El motivo fue explícito: “Me lo pide la gestora de cuenta en Panamá”. Esa frase sugiere la posible apertura o mantenimiento de una estructura bancaria en ese país, lo que refuerzaría la hipótesis de que Novelli utilizó cuentas panameñas para movilizar dinero en paralelo a sus operaciones en Miami y otros paraísos fiscales. La Nación aclaró que aunque el Registro Público de Panamá no muestra datos societarios a su nombre, la referencia a una gestora local indica que el país fue parte de su estrategia financiera.

Novelli montó una red de estructuras offshore que abarca sociedades en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuentas bancarias en Miami y nexos operativos en las Islas Caimán, según reconstruyó La Nación en base a los datos que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono celular del lobista. La documentación muestra una arquitectura financiera con posibles instrumentos, escalas y destinos del dinero de Novelli. Él fue el nexo entre el presidente argentino Javier Milei y el empresario impulsor de $LIBRA, Hayden Davis. En el teléfono del lobista también se halló una nota sobre un presunto memo que estipulaba pagos por $5 millones. Todavía no hay constancia que este entramado de cuentas haya sido utilizado para esas transferencias, si se concretaron, pero al menos dos fechas de sus notificaciones coinciden con días claves de la investigación.