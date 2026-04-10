Jubilados en Panamá podrían pagar menos: así avanza el nuevo proyecto de ley

Un proyecto de ley que busca aumentar y ampliar los descuentos para jubilados y pensionados en Panamá sigue avanzando en la Asamblea Nacional, en medio de un debate sobre el impacto económico y social de la medida.

La propuesta, que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, plantea modificaciones a la Ley 6 de 1987, con el objetivo de reforzar los beneficios existentes ante el aumento del costo de vida.

¿Qué cambios propone el proyecto?

El plan legislativo no solo busca mantener los descuentos actuales, sino incrementarlos y extenderlos a nuevos rubros que impactan directamente el bolsillo de los adultos mayores.

Entre los principales cambios destacan:

- Aumento del descuento en medicamentos hasta 40%

- Rebajas del 40% en insumos, dispositivos y productos de salud e higiene

- Descuentos en servicios financieros como préstamos, seguros y tarjetas

- Rebajas de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias

- Beneficios en vestimenta, calzado y productos básicos

Además, se fortalecen los descuentos en transporte, turismo y recreación, con reducciones de hasta 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

Beneficios actuales: ¿qué ya tienen los jubilados?

Actualmente, los jubilados y pensionados en Panamá cuentan con descuentos que van desde 15% hasta 50% en múltiples servicios.

Entre ellos:

- 20% en medicamentos

- 15% en hospitales y clínicas privadas

- 25% en restaurantes

- 30% en transporte

- 25% en servicios públicos como agua, luz y telefonía

Sin embargo, estos beneficios son considerados insuficientes frente al encarecimiento de la vida, especialmente en áreas como salud y alimentación.

El problema de fondo: costo de vida y bajos ingresos

Uno de los principales argumentos detrás del proyecto es que más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su capacidad real de aprovechar los descuentos.

La iniciativa busca aliviar esta situación ampliando el acceso a beneficios en gastos cotidianos, especialmente en sectores clave como alimentos y salud.

Empresarios advierten impacto económico

A pesar del respaldo social, el proyecto ha generado preocupación en el sector privado.

Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios podría afectar su liquidez, especialmente si el Estado no compensa de forma rápida y efectiva estos beneficios mediante créditos fiscales.

Actualmente, la ley establece que los descuentos se deducen del impuesto sobre la renta, pero empresarios señalan retrasos en este proceso.

¿Qué sigue ahora?

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos para evaluar la viabilidad fiscal del proyecto.

El debate ahora se centra no solo en el impacto social, sino también en la sostenibilidad económica de la medida.

Además, la propuesta contempla sanciones de hasta $10,000 para las empresas que incumplan con los descuentos, lo que añade presión al sector comercial.

Una medida con impacto nacional

En Panamá, más de 300,000 jubilados y pensionados podrían beneficiarse de esta iniciativa, que busca mejorar su calidad de vida en un contexto de inflación y aumento de precios.

Mientras avanza el proyecto, el país se enfrenta a un dilema clave: cómo equilibrar la protección social de los adultos mayores con la estabilidad del sector privado.