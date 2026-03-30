Diputados y empresarios divididos por nuevos descuentos para jubilados y pensionados

Alejandro Muñoz, subdirector de asuntos con gobierno de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), advirtió sobre el impacto económico y legal del artículo que eleva de 25% a 35% el descuento en boletos aéreos para jubilados. Según explicó, las aerolíneas operan con márgenes de ganancia muy bajos y Panamá podría incumplir acuerdos bilaterales, como el firmado con Estados Unidos en 1998, que garantiza libertad tarifaria a las compañías.<i><b>'Si se aprueba este artículo tal cual está, Panamá podría estar en incumplimiento de acuerdos internacionales',</b></i> subrayó.