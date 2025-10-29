Descuento para jubilados: Comercios se resisten a cumplir con la Ley 6 de 1987

El tema cobra relevancia en medio del debate en la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, donde actualmente se discuten <b>tres anteproyectos de ley</b> que proponen <b>modificar la Ley 6 de 1987</b>, los anteproyecto de ley 225, 226 y 227.Entre las propuestas figura <b>incrementar los porcentajes de descuentos</b>, actualizar los montos de consumo elegibles y <b>ampliar la cobertura de beneficios a nuevos servicios</b>, adaptándolos al costo de vida actual.Organizaciones de jubilados argumentan que los descuentos vigentes —establecidos hace más de 30 años— ya no compensan el incremento del costo de bienes y servicios.Por su parte, representantes del sector empresarial advierten que <b>aumentar los porcentajes podría afectar los márgenes de rentabilidad</b> de pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores como alimentos, turismo y comercio minorista.Además durante la sesión del<b> 23 de octubre</b>, la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, resaltó que <b>el 80% de los jubilados del país percibe menos de $800 mensuales</b>, lo que evidencia la necesidad de actualizar los beneficios establecidos en la<b> Ley 6 de 1987</b>.