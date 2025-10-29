Mulino sanciona el Presupuesto General del Estado para 2026

El presidente José Raúl Mulino sancionó este miércoles 29 de octubre la Ley No. 293, que aprueba el Presupuesto General del Estado para 2026, por un monto total de $34,901 millones, el más alto en la historia del país, con $11,188 millones destinados a inversión pública.

Durante el acto de sanción, el mandatario subrayó que el presupuesto busca dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños, con un enfoque social que prioriza sectores como salud, educación y seguridad.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, expresó Mulino.

El plan de gastos del Estado contempla $10,049 millones para el sector salud, de los cuales $1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y $8,211 millones a la Caja de Seguro Social.

En educación, se asignaron $5,690 millones, distribuidos entre el Ministerio de Educación, universidades e institutos especializados.

En materia de infraestructura y producción, el Ministerio de Obras Públicas recibirá $715 millones, mientras que el sector agropecuario contará con $279.6 millones. Para seguridad, se destinaron $985 millones.

El documento, aprobado previamente por la Asamblea Nacional, también mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, al proyectar una reducción del déficit del 4.0 % del PIB en 2025 al 3.5 % en 2026, en línea con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Con la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno apuesta por un crecimiento económico inclusivo y una gestión más eficiente de los recursos públicos, buscando que las inversiones se traduzcan en desarrollo social y estabilidad económica.