Mulino sanciona el Presupuesto General del Estado para 2026

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> </b>sancionó este miércoles 29 de octubre la <b>Ley No. 293, que aprueba el Presupuesto General del Estado </b>para 2026, por un monto total de <b>$</b><b>34,901 millones,</b> el más alto en la historia del país, con<b> $11,188 millones destinados a inversión pública</b>.Durante el acto de sanción, el mandatario subrayó que el presupuesto busca dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños, con un enfoque social que prioriza sectores como salud, educación y seguridad. <i>'Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país'</i>, expresó Mulino.El plan de gastos del Estado contempla $10,049 millones para el sector salud, de los cuales $1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y $8,211 millones a la Caja de Seguro Social. En educación, se asignaron $5,690 millones, distribuidos entre el Ministerio de Educación, universidades e institutos especializados.En materia de infraestructura y producción, el Ministerio de Obras Públicas recibirá $715 millones, mientras que el sector agropecuario contará con $279.6 millones. Para seguridad, se destinaron $985 millones.El documento, aprobado previamente por la Asamblea Nacional, también mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, al proyectar una reducción del déficit del 4.0 % del PIB en 2025 al 3.5 % en 2026, en línea con la<b> Ley de Responsabilidad Social Fiscal</b>.Con la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno apuesta por un crecimiento económico inclusivo y una gestión más eficiente de los recursos públicos, buscando que las inversiones se traduzcan en desarrollo social y estabilidad económica.