Asamblea Nacional entra en sesión permanente para debatir el Presupuesto General del Estado 2026

La Asamblea Nacional se declaró este miércoles en sesión permanente hasta agotar el segundo debate del proyecto de 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. La medida busca acelerar la discusión de un plan financiero que alcanza los $34,901 millones e incluye un programa de inversiones por $11,188 millones, con el propósito de sostener el crecimiento económico, fortalecer los servicios públicos esenciales y mantener la disciplina fiscal. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Eduardo Vásquez G., y remitido al pleno para su análisis.

Durante la sesión, la comisión aprobó los bloques financiero y normativo, tras incorporar ajustes orientados a fortalecer sectores prioritarios como educación, salud y agro, respondiendo a las necesidades sociales y productivas del país. El debate contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien presentó la sustentación técnica del presupuesto y destacó que el plan para 2026 es responsable, equilibrado y transparente, alineado con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Según el informe de la Secretaría Técnica de Presupuesto, los principales incrementos se concentran en áreas sociales y productivas. En educación se reasignan $104 millones para proyectos de infraestructura, mantenimiento y programas escolares. En salud se destinan $319.5 millones para medicamentos, $95 millones para instrumental médico y $26 millones adicionales para el Ministerio de Salud, incluyendo $10 millones al Instituto Oncológico Nacional. El sector agropecuario recibe $31.5 millones para impulsar la producción agrícola y pecuaria, apoyar al productor nacional y promover la seguridad alimentaria.