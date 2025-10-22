Asamblea Nacional entra en sesión permanente para debatir el Presupuesto General del Estado 2026

Durante la sesión, la comisión aprobó los bloques financiero y normativo, tras incorporar ajustes orientados a fortalecer sectores prioritarios como educación, salud y agro, respondiendo a las necesidades sociales y productivas del país.El debate contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien presentó la sustentación técnica del presupuesto y destacó que el plan para 2026 es responsable, equilibrado y transparente, alineado con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.Según el informe de la Secretaría Técnica de Presupuesto, los principales incrementos se concentran en áreas sociales y productivas. En educación se reasignan $104 millones para proyectos de infraestructura, mantenimiento y programas escolares. En salud se destinan $319.5 millones para medicamentos, $95 millones para instrumental médico y $26 millones adicionales para el Ministerio de Salud, incluyendo $10 millones al Instituto Oncológico Nacional. El sector agropecuario recibe $31.5 millones para impulsar la producción agrícola y pecuaria, apoyar al productor nacional y promover la seguridad alimentaria.