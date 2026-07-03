Cinco recintos buscan recibir los conciertos de BTS en Chile

La búsqueda de una nueva sede para los conciertos de BTS en Chile continúa abierta luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) descartara el Estadio Nacional. Mientras la producción evalúa alternativas, Viña del Mar, Concepción, Coquimbo y otros municipios manifestaron su interés en recibir uno de los espectáculos musicales más esperados del año.

Aunque el recinto quedó fuera de la planificación, los conciertos programados para los días 14, 16 y 17 de octubre continúan vigentes y mantienen sus entradas agotadas, mientras la producción evalúa una ubicación definitiva.

Tras la decisión del IND, autoridades locales y administradores de recintos comenzaron a ofrecer espacios para recibir a la banda surcoreana, en una competencia que involucra a distintas regiones del país.

Entre las alternativas figura La Pampilla, en Coquimbo, propuesta por el alcalde Ali Manouchehri, quien destacó la capacidad del recinto y su infraestructura para eventos masivos.

En la Región Metropolitana surgió el Estadio Monumental, luego de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmara la disponibilidad del recinto e informara sobre conversaciones con la productora del espectáculo.

También en la capital, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestó públicamente su disposición para recibir al grupo y respondió en redes sociales a una iniciativa de seguidores que propusieron el Templo Votivo como escenario.

En el sur del país, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, expresó que la ciudad está preparada para albergar el evento y señaló al Estadio Ester Roa Rebolledo como la principal alternativa.

La lista de opciones la completa Viña del Mar, donde la alcaldesa Macarena Ripamonti puso a disposición el Estadio Sausalito para acoger las presentaciones.

Hasta el momento, la producción del evento no ha confirmado cuál será el recinto que sustituirá al Estadio Nacional.

La incertidumbre sobre la sede contrasta con el creciente impacto regional del regreso de BTS. En Argentina, por ejemplo, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó por unanimidad, durante la sesión del 21 de mayo, declarar a la banda Huéspedes de Honor, una distinción que será entregada durante la visita prevista del grupo a esa ciudad en octubre.

La definición del nuevo escenario será determinante para la logística del evento, que movilizará a ARMY junto a miles de asistentes dentro y fuera de Chile.