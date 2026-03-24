BTS en Nueva York: Así fue el evento SWIMSIDE de Spotify

Lo que hizo este evento verdaderamente especial fue la convergencia de lenguas en el Bajo Manhattan. Gracias a la viralización de los contenidos, se pudo identificar una presencia masiva de <i>fans </i>que se comunicaron en diversos idiomas, demostrando que BTS es un lenguaje universal:<b>Portugués: </b>La comunidad de Brasil fue de las más activas, reportando detalles sobre la exclusividad del evento y la energía 'pura' del escenario.<b>Italiano: </b>Fans de Italia compartieron detalles sobre el clima, mencionando con ternura cómo <b>Yoongi</b> (Suga) sufrió por el frío neoyorquino mientras se despedía de los asistentes.<b>Turco:</b> Una gran parte de las traducciones y momentos divertidos (como las bromas sobre la puntualidad de Jimin) llegaron a través de la comunidad de Turquía, que documentó el Q&amp;A minuto a minuto.<b>Coreano: </b>A través de los canales oficiales de<i> Spotify Korea</i>, el anuncio original resonó en el idioma natal del grupo, invitando a la audiencia a una experiencia 'más allá de la música'.<b>Inglés:</b> Como lengua anfitriona, sirvió para las crónicas de medios como Popbase y la moderación de la anfitriona de la noche, la artista <b>Suki Waterhouse</b>.