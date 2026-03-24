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Vida y cultura

BTS en Nueva York: Así fue el evento SWIMSIDE de Spotify

Los miembros de BTS durante la promoción de ARIRANG. El nuevo álbum, compuesto por 14 pistas, ya se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de 2026.
Los miembros de BTS durante la promoción de ARIRANG. El nuevo álbum, compuesto por 14 pistas, ya se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de 2026. @bts_bighit
Por
Mileika Lasso
  • 24/03/2026 12:08
Los siete integrantes de BTS sorprenden en la azotea del Pier 17 con el estreno de ‘ARIRANG’. Revive los mejores momentos del evento de Spotify en Nueva York

El lunes 23 de marzo de 2026 quedará marcado en el calendario de la música global. Bajo el cielo de Manhattan, en la icónica terraza The Rooftop at Pier 17, BTS marcó su regreso triunfal a los escenarios estadounidenses tras cuatro años de espera. El evento exclusivo, titulado “Spotify x BTS: SWIMSIDE”, sirvió como plataforma de lanzamiento para su esperado álbum titulado ARIRANG.

Frente a un grupo selecto de 1,000 “Top Listeners” de Spotify, los siete integrantes de la banda transformaron la fría brisa del South Street Seaport en una atmósfera eléctrica. Según reportes de Rolling Stone, la banda no solo interpretó sus nuevos temas, sino que hizo una declaración de libertad creativa.

El setlist, aunque íntimo, fue contundente e incluyó:

“2.0” (el tema principal que ya domina las redes sociales)
“NORMAL”
“SWIM”
Una comunidad global: Los idiomas de ARMY

Lo que hizo este evento verdaderamente especial fue la convergencia de lenguas en el Bajo Manhattan. Gracias a la viralización de los contenidos, se pudo identificar una presencia masiva de fans que se comunicaron en diversos idiomas, demostrando que BTS es un lenguaje universal:

Portugués: La comunidad de Brasil fue de las más activas, reportando detalles sobre la exclusividad del evento y la energía “pura” del escenario.

Italiano: Fans de Italia compartieron detalles sobre el clima, mencionando con ternura cómo Yoongi (Suga) sufrió por el frío neoyorquino mientras se despedía de los asistentes.

Turco: Una gran parte de las traducciones y momentos divertidos (como las bromas sobre la puntualidad de Jimin) llegaron a través de la comunidad de Turquía, que documentó el Q&A minuto a minuto.

Coreano: A través de los canales oficiales de Spotify Korea, el anuncio original resonó en el idioma natal del grupo, invitando a la audiencia a una experiencia “más allá de la música”.

Inglés: Como lengua anfitriona, sirvió para las crónicas de medios como Popbase y la moderación de la anfitriona de la noche, la artista Suki Waterhouse.

Risas y confesiones: El momento del Q&A

La sesión de preguntas y respuestas, liderada por Suki Waterhouse, dejó momentos memorables que ya son tendencia. Entre risas, RM bromeó sobre los hábitos de Jimin, revelando con humor que este “pasa demasiado tiempo en el baño” y que suele andar “sin ropa” en casa, lo que desató la euforia (y los ladridos de emoción) de los asistentes.

Por su parte, Jimin conmovió a los presentes expresando: “Es un honor increíble finalmente poder mostrarles nuestro escenario después de tanto tiempo. Los extrañamos de verdad”.

Entre risas y confesiones, RM, no dudó en comprometer a Jung-kook al preguntarle sobre los desafíos de producción de “Hooligan”. Fue así como el grupo compartió con ARMY los detalles técnicos y emocionales detrás de la que consideran la pieza más difícil de completar para su reciente producción discográfica con 14 pistas.

”BTS 2.0 tomó Nueva York y no pidió permiso. Fue más que un show, fue una declaración: están de vuelta, más afilados y más libres que nunca” — Testimonio de asistente vía redes sociales.

El evento cerró con una promesa implícita: ARIRANG no es solo un álbum, es el inicio de una nueva era donde la conexión entre BTS y ARMY, sin importar el idioma, es más fuerte que nunca.

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