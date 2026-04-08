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Vida y cultura

BTS confirma más conciertos en Lima, Santiago y Buenos Aires

El grupo surcoreano de siete integrantes refuerza su presencia en Latinoamérica con tres conciertos adicionales.
El grupo surcoreano de siete integrantes refuerza su presencia en Latinoamérica con tres conciertos adicionales. @bighit.music
Por
Mileika Lasso
  • 08/04/2026 17:15
La gira global crece a 85 presentaciones tras el éxito de ventas en América Latina

La agrupación surcoreana BTS anunció la ampliación de su gira mundial “Arirang” en América Latina con la incorporación de nuevas fechas en Lima, Santiago y Buenos Aires, tras la alta demanda de boletos por parte de sus seguidores.

A través de un comunicado oficial publicado en Weverse, la productora BIGHIT MUSIC informó: “Gracias al apoyo de ARMY, se ha decidido agregar una fecha adicional para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA, SANTIAGO y BUENOS AIRES”.

Con estas nuevas presentaciones, la gira alcanza un total de 85 conciertos en 34 ciudades, consolidando el impacto del grupo en el mercado latinoamericano.

Las fechas adicionales se distribuyen de la siguiente manera:

Lima: 7 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos
Santiago: 14 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional
Buenos Aires: 21 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata

Las preventas exclusivas para miembros de ARMY —el fandom oficial del grupo— se realizarán el 8 de abril, mientras que la venta general iniciará el 10 de abril, en horarios locales de cada país.

El comunicado también detalla que quienes ya completaron el proceso de preventa para las fechas anteriores mantendrán su derecho sin necesidad de realizar una nueva solicitud.

Expansión regional y récords

La gira mantiene sin cambios los conciertos programados en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín, así como las presentaciones en São Paulo, Brasil, previstas para el 28, 30 y 31 de octubre en el Estadio Do Morumbis.

BTS continúa marcando hitos en la región al posicionarse como el primer artista coreano en presentarse en escenarios emblemáticos como el Estadio El Campín y el Estadio Único de La Plata. Además, será el primer acto coreano en ofrecer un concierto en solitario en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

La gira “Arirang” iniciará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y recorrerá ciudades de Asia, Norteamérica y Europa. Según la información oficial, ya registra 46 fechas agotadas y más de 2.4 millones de entradas vendidas en esas regiones.

El espectáculo incluirá un escenario de 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva al público.

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