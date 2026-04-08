BTS confirma más conciertos en Lima, Santiago y Buenos Aires

La agrupación surcoreana <b><a href="/tag/-/meta/bts">BTS</a></b> anunció la ampliación de su gira mundial 'Arirang' en América Latina con la incorporación de nuevas fechas en <b>Lima, Santiago </b>y<b> Buenos Aires</b>, tras la alta demanda de boletos por parte de sus seguidores.A través de un comunicado oficial publicado en <b>Weverse</b>, la productora <b>BIGHIT MUSIC</b> informó: <i>'Gracias al apoyo de ARMY, se ha decidido agregar una fecha adicional para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA, SANTIAGO y BUENOS AIRES'</i>.Con estas nuevas presentaciones, la gira alcanza un total de 85 conciertos en 34 ciudades, consolidando el impacto del grupo en el mercado latinoamericano.Las fechas adicionales se distribuyen de la siguiente manera: