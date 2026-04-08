BTS confirma más conciertos en Lima, Santiago y Buenos Aires

La agrupación surcoreana BTS anunció la ampliación de su gira mundial “Arirang” en América Latina con la incorporación de nuevas fechas en Lima, Santiago y Buenos Aires, tras la alta demanda de boletos por parte de sus seguidores. A través de un comunicado oficial publicado en Weverse, la productora BIGHIT MUSIC informó: “Gracias al apoyo de ARMY, se ha decidido agregar una fecha adicional para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA, SANTIAGO y BUENOS AIRES”. Con estas nuevas presentaciones, la gira alcanza un total de 85 conciertos en 34 ciudades, consolidando el impacto del grupo en el mercado latinoamericano. Las fechas adicionales se distribuyen de la siguiente manera:

Lima: 7 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos

Santiago: 14 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional

Buenos Aires: 21 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata

Las preventas exclusivas para miembros de ARMY —el fandom oficial del grupo— se realizarán el 8 de abril, mientras que la venta general iniciará el 10 de abril, en horarios locales de cada país. El comunicado también detalla que quienes ya completaron el proceso de preventa para las fechas anteriores mantendrán su derecho sin necesidad de realizar una nueva solicitud.

Expansión regional y récords