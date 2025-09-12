Caja de Ahorros, entre las 10 empresas con mejor reputación corporativa en Panamá

Caja de Ahorros fue reconocida como una de las 10 compañías con mejor reputación corporativa en Panamá, de acuerdo con el más reciente estudio realizado por la revista Summa, donde la institución se ubicó en la posición #6 del ranking.

Este logro no solo refleja la confianza de los panameños en la banca pública, sino también la valoración positiva de líderes empresariales y altos ejecutivos, quienes identifican a la entidad como un referente de solidez, compromiso y modernización.

El estudio evalúa a empresas de diferentes sectores bajo parámetros de ética, transparencia, responsabilidad social, innovación y liderazgo. En todos estos aspectos, Caja de Ahorros ha mostrado un desempeño sobresaliente, impulsando programas e iniciativas que han fortalecido su relación con la ciudadanía y reafirmado su rol como institución financiera al servicio del país.

Este reconocimiento es también un reflejo de la gestión de Andrés Farrugia al frente de la Gerencia General, donde ha promovido una estrategia enfocada en la transformación digital y la modernización de la banca pública panameña. Bajo su liderazgo, la institución ha desarrollado soluciones innovadoras que permiten un acceso más inclusivo a los servicios financieros, ampliando la cobertura en todo el territorio nacional y acercando la banca a miles de panameños que antes no tenían estas oportunidades.

Con más de 91 años de trayectoria, Caja de Ahorros ha acompañado a generaciones de clientes, brindando soluciones adaptadas a sus necesidades y contribuyendo al desarrollo económico y social de Panamá.

Hoy, gracias al impulso de Andrés Farrugia, la entidad combina esa tradición con una visión de futuro que integra innovación tecnológica, responsabilidad social y sostenibilidad, consolidándose como un modelo de banca pública moderna, cercana y responsable.

Entre los avances más destacados bajo su gestión se encuentran la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la educación financiera y el apoyo a sectores estratégicos como las pymes, la vivienda y el emprendimiento. Estas iniciativas han fortalecido la confianza de los clientes y han posicionado a Caja de Ahorros como una institución capaz de responder a los retos de un mercado financiero en constante evolución.

El reconocimiento otorgado por revista Summa confirma que la estrategia de la entidad, liderada por Andrés Farrugia, está alineada con las necesidades del país y con las tendencias globales que demandan una banca más ágil, inclusiva y sostenible.