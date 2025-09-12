<u><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cajadeahorros.com.pa/" target="_blank">Caja de Ahorros</a></b></u><b> fue reconocida como una de las 10 compañías con mejor reputación corporativa en Panamá</b>, de acuerdo con el más reciente estudio realizado por la <b>revista Summa</b>, donde la institución se ubicó en la <b>posición #6</b> del ranking.Este logro no solo refleja la confianza de los panameños en la banca pública, sino también la valoración positiva de <b>líderes empresariales y altos ejecutivos</b>, quienes identifican a la entidad como un referente de solidez, compromiso y modernización.El estudio evalúa a empresas de diferentes sectores bajo parámetros de <b>ética, transparencia, responsabilidad social, innovación y liderazgo</b>. En todos estos aspectos, <b>Caja de Ahorros</b> ha mostrado un desempeño sobresaliente, impulsando programas e iniciativas que han fortalecido su relación con la ciudadanía y reafirmado su rol como institución financiera al servicio del país.Este reconocimiento es también un reflejo de la <b>gestión de </b><u><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.andresfarrugiag.com.pa/" target="_blank">Andrés Farrugia</a></b></u><b> al frente de la Gerencia General</b>, donde ha promovido una estrategia enfocada en la <b>transformación digital</b> y la <b>modernización de la banca pública panameña</b>. Bajo su liderazgo, la institución ha desarrollado soluciones innovadoras que permiten un acceso más inclusivo a los servicios financieros, ampliando la cobertura en todo el territorio nacional y acercando la banca a miles de panameños que antes no tenían estas oportunidades.Con más de <b>91 años de trayectoria</b>, <b>Caja de Ahorros</b> ha acompañado a generaciones de clientes, brindando soluciones adaptadas a sus necesidades y contribuyendo al <b>desarrollo económico y social de Panamá</b>.Hoy, gracias al impulso de <b>Andrés Farrugia</b>, la entidad combina esa tradición con una visión de futuro que integra <b>innovación tecnológica, responsabilidad social y sostenibilidad</b>, consolidándose como un modelo de banca pública moderna, cercana y responsable.Entre los avances más destacados bajo su gestión se encuentran la <b>digitalización de procesos</b>, el fortalecimiento de la <b>educación financiera</b> y el apoyo a sectores estratégicos como las pymes, la vivienda y el emprendimiento. Estas iniciativas han fortalecido la confianza de los clientes y han posicionado a <b>Caja de Ahorros</b> como una institución capaz de responder a los retos de un mercado financiero en constante evolución.El reconocimiento otorgado por <b>revista Summa</b> confirma que la estrategia de la entidad, liderada por <b>Andrés Farrugia</b>, está alineada con las necesidades del país y con las tendencias globales que demandan una banca más <b>ágil, inclusiva y sostenible</b>.