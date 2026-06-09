Fusión entre BAC y Multibank refleja la creciente consolidación de la banca en Panamá

La integración entre BAC Panamá y Multibank llegó oficialmente a su etapa final. Tras obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, ambas entidades comenzaron a operar desde este 9 de junio como una sola institución bajo la marca BAC, poniendo fin a un proceso que inició con la adquisición de Multi Financial Group y que ahora redefine el mapa bancario local.

Con la culminación de la fusión operativa, BAC supera los 45 mil millones de dólares en activos y alcanza una cartera de crédito superior a los 32 mil millones de dólares en los seis países donde mantiene operaciones, consolidándose como uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica.

Durante el anuncio, el presidente ejecutivo de BAC Panamá, Ramón Alberto Chiari, describió la integración como un paso estratégico para fortalecer la capacidad de la entidad y ampliar su alcance dentro del mercado panameño.

“Hoy completamos la fusión operativa con Multibank y comenzamos a operar como una sola entidad bajo la marca BAC”, afirmó.

Según explicó, la operación permitirá ofrecer una propuesta más amplia tanto para personas como para empresas, con una red unificada de 33 sucursales distribuidas en nueve provincias, más de 1,700 puntos Rapibac, una red ampliada de cajeros automáticos y una plataforma digital integrada.

Los clientes provenientes de Multibank tendrán acceso a la oferta completa de BAC, incluyendo programas de lealtad, productos de financiamiento, créditos para vehículos, préstamos personales y soluciones digitales que anteriormente no formaban parte de su portafolio. “La transacción nos permite tener más capacidad, más cobertura y más soluciones para acompañar mejor a nuestros clientes”, sostuvo Chiari.

El fin de la marca Multibank

Uno de los cambios más visibles será la desaparición definitiva de la marca Multibank. Consultado por La Estrella de Panamá sobre el futuro de la identidad comercial de la entidad adquirida, Chiari confirmó que el nombre dejará de utilizarse.

“La marca Multibank, a partir de hoy, deja de existir. Consideramos importante no generar confusión en el mercado y dejar claro que la marca que continúa es BAC”, manifestó.

El ejecutivo indicó que la decisión responde a una estrategia de simplificación y unificación de operaciones bajo una sola identidad corporativa.

Panamá gana protagonismo

La integración también incrementa el peso de Panamá dentro de las operaciones regionales del grupo. Chiari señaló que la plaza panameña se convierte en uno de los mercados más relevantes para BAC por volumen de activos, depósitos y cartera de crédito, reforzando su papel dentro de la estrategia regional de crecimiento.

“Panamá es un factor estratégico de crecimiento con una visión de arraigo y permanencia de largo plazo”, expresó.

Además, sostuvo que operaciones de esta magnitud envían señales positivas a inversionistas nacionales e internacionales al demostrar la capacidad del país para atraer capital y concretar transacciones financieras complejas. Como parte de sus planes futuros, BAC anunció que durante 2026 invertirá cerca de 300 millones de dólares en tecnología a nivel regional, con énfasis en transformación digital, ciberseguridad y fortalecimiento de sus plataformas de atención.

Una tendencia que gana fuerza

Más allá de la integración entre BAC y Multibank, la operación también refleja una tendencia que ha cobrado fuerza en el sistema financiero panameño durante los últimos años: la consolidación bancaria.

Para el economista y financista, Olmedo Estrada, este tipo de movimientos responden a la necesidad de las entidades financieras de ganar tamaño, eficiencia y capacidad de respuesta en un entorno cada vez más competitivo.

Según explicó, las fusiones bancarias no son un fenómeno nuevo en Panamá. Por el contrario, forman parte de un proceso que se ha venido desarrollando de forma gradual a medida que las instituciones buscan fortalecer su posición frente a los desafíos tecnológicos, regulatorios y comerciales que enfrenta el sector.

“El mercado es cada vez más competitivo y los bancos buscan hacerse más robustos para enfrentar esa realidad”, señaló.

Estrada considera que la escala se ha convertido en un factor determinante para competir. Las inversiones en innovación tecnológica, ciberseguridad, nuevos productos digitales y cumplimiento regulatorio exigen mayores recursos, lo que impulsa a muchas entidades a buscar alianzas o integraciones.

A su juicio, el caso de BAC y Multibank responde precisamente a esa lógica.

“No se trata únicamente de crecer en tamaño. También se trata de ampliar la capacidad para atender más clientes, desarrollar nuevos servicios y aumentar la participación dentro de un mercado financiero que no solo mira a Panamá, sino también a la región latinoamericana”, explicó.

El economista añadió que, aunque Panamá es un mercado relativamente pequeño en términos de población, mantiene una posición estratégica por la fortaleza de su centro bancario internacional y por su conexión con otras economías de América Latina.

En ese contexto, considera que la integración permitirá a BAC reforzar su presencia regional y aprovechar una mayor escala para competir en segmentos donde la digitalización y la innovación son cada vez más determinantes.

La nueva dimensión alcanzada por BAC también tiene implicaciones para el financiamiento de proyectos y actividades económicas.

Con activos superiores a los 45 mil millones de dólares, la entidad incrementa su capacidad para participar en operaciones de mayor envergadura, atender proyectos corporativos más complejos y ampliar la oferta de crédito para distintos sectores de la economía.

La operación se convierte así en uno de los movimientos más relevantes registrados recientemente dentro del sistema financiero panameño y refuerza una tendencia que apunta hacia instituciones cada vez más grandes, tecnológicas y regionales.

Para los clientes, el cambio más inmediato será la integración de servicios bajo una sola marca. Para el mercado, la fusión representa una nueva muestra de cómo la banca busca ganar escala para competir en un entorno donde la innovación, la eficiencia y la capacidad de inversión son factores cada vez más decisivos.