Jubilados: este beneficio de la CSS te paga hasta B/.100 y pocos lo están reclamando

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene vigente en 2026 un beneficio poco conocido pero clave para miles de panameños: el reembolso parcial para lentes y prótesis dental dirigido a jubilados y pensionados.Este apoyo económico busca mejorar la calidad de vida, cubriendo parte de gastos esenciales en salud visual y bucal.<b>¿Cuánto paga la CSS por lentes y prótesis?</b>El beneficio funciona como un reembolso del 50% del costo, pero con topes establecidos:<b>Lentes</b>Monto máximo reconocido: B/. 125.00- Pago de la CSS: B/. 62.50Frecuencia: cada 2 años<b>Prótesis dental</b>Monto máximo reconocido: B/. 200.00- Pago de la CSS: B/. 100.00- Frecuencia: cada 5 años<b>Importante: si el costo supera esos montos, el pensionado deberá pagar la diferencia.</b><b>¿Quiénes pueden solicitar este beneficio?</b>Tienen derecho:- Jubilados del Estado- Pensionados por vejez- Pensionados por invalidez- Pensionados por incapacidad permanente (Riesgos Profesionales)- Pensionados por incapacidad parcial que no estén trabajando<b>Requisitos para solicitar lentes o prótesis</b><b>Para tramitar el beneficio debes presentar:</b>- Receta médica original (odontólogo, oftalmólogo u optómetra)- Factura original y copia (fiscal o electrónica)- Cédula o carné de Seguro Social (original y copia)- Comprobante de pago o talonario (jubilados del Estado)<b>Formulario de solicitud del beneficio</b>Si compraste en el extranjero: Documentos apostillados o firmados por cónsul panameñoTraducción oficial al español si están en otro idioma<b>Ojo con este plazo: podrías perder el dinero</b>El derecho a reclamar el reembolso vence en 1 año.<b>Esto significa que:</b>El tiempo empieza a contar desde la fecha de compra de los lentes o prótesis, si no haces el trámite dentro de ese periodo, pierdes el beneficio.