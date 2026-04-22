Jubilados: este beneficio de la CSS te paga hasta B/.100 y pocos lo están reclamando

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene vigente en 2026 un beneficio poco conocido pero clave para miles de panameños: el reembolso parcial para lentes y prótesis dental dirigido a jubilados y pensionados.

Este apoyo económico busca mejorar la calidad de vida, cubriendo parte de gastos esenciales en salud visual y bucal.

¿Cuánto paga la CSS por lentes y prótesis?

El beneficio funciona como un reembolso del 50% del costo, pero con topes establecidos:

Lentes

Monto máximo reconocido: B/. 125.00

- Pago de la CSS: B/. 62.50

Frecuencia: cada 2 años

Prótesis dental

Monto máximo reconocido: B/. 200.00

- Pago de la CSS: B/. 100.00

- Frecuencia: cada 5 años

Importante: si el costo supera esos montos, el pensionado deberá pagar la diferencia.

¿Quiénes pueden solicitar este beneficio?

Tienen derecho:

- Jubilados del Estado

- Pensionados por vejez

- Pensionados por invalidez

- Pensionados por incapacidad permanente (Riesgos Profesionales)

- Pensionados por incapacidad parcial que no estén trabajando

Requisitos para solicitar lentes o prótesis

Para tramitar el beneficio debes presentar:

- Receta médica original (odontólogo, oftalmólogo u optómetra)

- Factura original y copia (fiscal o electrónica)

- Cédula o carné de Seguro Social (original y copia)

- Comprobante de pago o talonario (jubilados del Estado)

Formulario de solicitud del beneficio

Si compraste en el extranjero:

Documentos apostillados o firmados por cónsul panameño

Traducción oficial al español si están en otro idioma

Ojo con este plazo: podrías perder el dinero

El derecho a reclamar el reembolso vence en 1 año.

Esto significa que:

El tiempo empieza a contar desde la fecha de compra de los lentes o prótesis, si no haces el trámite dentro de ese periodo, pierdes el beneficio.