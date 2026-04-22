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Información útil

Jubilados: este beneficio de la CSS te paga hasta B/.100 y pocos lo están reclamando

Miles de jubilados en Panamá pueden recibir un apoyo económico de la Caja de Seguro Social para cubrir gastos en lentes y prótesis dental, pero muchos aún desconocen cómo acceder a este beneficio.
Miles de jubilados en Panamá pueden recibir un apoyo económico de la Caja de Seguro Social para cubrir gastos en lentes y prótesis dental, pero muchos aún desconocen cómo acceder a este beneficio. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 22/04/2026 13:13
Este apoyo económico busca mejorar la calidad de vida, cubriendo parte de gastos esenciales.

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene vigente en 2026 un beneficio poco conocido pero clave para miles de panameños: el reembolso parcial para lentes y prótesis dental dirigido a jubilados y pensionados.

Este apoyo económico busca mejorar la calidad de vida, cubriendo parte de gastos esenciales en salud visual y bucal.

¿Cuánto paga la CSS por lentes y prótesis?

El beneficio funciona como un reembolso del 50% del costo, pero con topes establecidos:

Lentes

Monto máximo reconocido: B/. 125.00

- Pago de la CSS: B/. 62.50

Frecuencia: cada 2 años

Prótesis dental

Monto máximo reconocido: B/. 200.00

- Pago de la CSS: B/. 100.00

- Frecuencia: cada 5 años

Importante: si el costo supera esos montos, el pensionado deberá pagar la diferencia.

¿Quiénes pueden solicitar este beneficio?

Tienen derecho:

- Jubilados del Estado

- Pensionados por vejez

- Pensionados por invalidez

- Pensionados por incapacidad permanente (Riesgos Profesionales)

- Pensionados por incapacidad parcial que no estén trabajando

Requisitos para solicitar lentes o prótesis

Para tramitar el beneficio debes presentar:

- Receta médica original (odontólogo, oftalmólogo u optómetra)

- Factura original y copia (fiscal o electrónica)

- Cédula o carné de Seguro Social (original y copia)

- Comprobante de pago o talonario (jubilados del Estado)

Formulario de solicitud del beneficio

Si compraste en el extranjero:

Documentos apostillados o firmados por cónsul panameño

Traducción oficial al español si están en otro idioma

Ojo con este plazo: podrías perder el dinero

El derecho a reclamar el reembolso vence en 1 año.

Esto significa que:

El tiempo empieza a contar desde la fecha de compra de los lentes o prótesis, si no haces el trámite dentro de ese periodo, pierdes el beneficio.

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