Metro de Panamá extiende pruebas del monorriel de la Línea 3 hasta Vista Alegre

El Metro de Panamá informó que la tarde del martes 21 de abril continuaron las pruebas operativas de los trenes como parte del avance del proyecto hacia Panamá Oeste.

A través de un mensaje, la entidad destacó que estos ensayos representan un paso importante en un proyecto largamente esperado por la población, subrayando que, aunque el proceso es progresivo, cada avance acerca más su concreción.

“Seguimos avanzando para validar el funcionamiento de los trenes y sus sistemas”, indicó la institución.

El Metro detalló que esta primera etapa de pruebas se extenderá hasta la estación Vista Alegre, como parte del proceso de verificación técnica previo a su puesta en marcha.