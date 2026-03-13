La Línea 3 del Metro de Panamá avanza: energizan el viaducto para preparar pruebas

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó este jueves un nuevo avance con la energización del viaducto, un paso clave dentro del desarrollo del proyecto ferroviario que conectará el sector Oeste con la capital.

De acuerdo con el Metro de Panamá, el proceso consiste en la activación de la línea de media tensión de 34.5 kilovoltios (kV), necesaria para suministrar energía a la infraestructura eléctrica del sistema y preparar la etapa de circulación de trenes durante las pruebas.

La entidad destacó que este progreso forma parte de los trabajos para poner en funcionamiento el sistema y avanzar hacia las siguientes fases del proyecto.

“Este avance reafirma el compromiso de entregar una obra moderna y segura que transformará la movilidad en el sector Oeste”, señaló la institución.

El Metro de Panamá también advirtió que la energización representa una fase crítica debido al alto riesgo eléctrico que implica. Por esta razón, reiteró que el acceso a las áreas de trabajo está estrictamente restringido a personal autorizado.